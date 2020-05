Previsioni Meteo, l’aria si fa più fresca e aumenta la ventilazione da Nord ma senza maltempo

Previsioni Meteo – Come ampiamente anticipato in questi giorni si è instaurata, oramai, una circolazione settentrionale fresca sul Mediterraneo centrale e su buona parte dell’Italia. Il moderato cuneo anticiclonico che, fino a ieri, ha portato una circolazione più calda di matrice atlantica, in particolare sulle aree occidentali, tirreniche e insulari, sta arretrando via via in maniera più netta verso Ovest, cedendo il passo a correnti fresche settentrionali, pilotate da un fulcro depressionario su Est Europa. Da oggi e per diversi giorni a venire, a governare la circolazione sul settore centrale del nostro bacino e sull’Italia, sarà una circolazione fresca e moderatamente depressionaria continentale la quale progressivamente avanzerà da Est verso Ovest apportando anche un incremento dell’instabilità oltre un calo termico e un aumento della ventilazione. Tuttavia, fino a tutto domani, ossia per le prossime 36-48 ore, non sono attesi fenomeni particolarmente significativi, anche se qualche addensamento in più con qualche prima pioggia localizzata, sarà via via più possibile.

Entrando più nel dettaglio, circa le previsioni del tempo per oggi e domani, per la giornata odierna si avrà ancora un sostanziale soleggiamento un po’ su tutta la nazione, salvo nubi irregolari e occasionali addensamenti, anche con qualche precipitazioni locale. In mattinata sole prevalente o più nubi irregolari sui rilievi appenninici abruzzesi e su quelli meridionali, ma non associati a fenomeni degni di nota o solo qualcuno e debole, localizzato. Al pomeriggio, sono attesi addensamenti e qualche rovescio sui rilievi tra Nord Veneto e Friuli, qualcuno sui rilievi tra Crotonese e Catanzarese, area Sila, e altri isolati su Sudest Sicilia e sul Medio Campidano, in Sardegna. In serata, possibile qualche rovescio sul Veneto, qualcuno su Alpi e Prealpi centro occidentali, alta Lombardia, Nord e Ovest Piemonte, altri sparsi sulle coste del medio Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Nord Gargano e un rovescio o temporale più intenso possibile sul Mare Ionio largo, di fronte alle coste calabresi meridionali, tra Siderno e Bovalino. Tutti fenomeni localizzati, tuttavia, mentre sul resto del paese tempo asciutto e con schiarite ampie. Per la notte, ancora rovesci sparsi sul medio Adriatico, specie verso coste, e in intensificazione su Ovest Piemonte. Per domani, più nubi e locali rovesci irregolari sul medio e basso Adriatico, sui relativi settori appenninici, anche sul Sud Appennino e su Lucania, Puglia, Calabria. Qualche fenomeno isolato su Est Sicilia e localizzato su Cuneese e sui rilievi tra la Liguria centro orientale e il Nord della Toscana. Nel complesso, tra oggi e domani, le aree interessate da più nubi irregolari e da qualche rovescio sono quelle circoscritte in colore nella cartina piogge, colore più scuro, fenomeni più ricorrenti e magari anche un po’ più intensi. Circa il calo termico, esso è già apprezzabile, soprattutto sulle regioni adriatiche, orientali in genere e appenniniche, dove i valori sono scesi già di qualche grado sotto la media. Apprezzabile anche la ventilazione settentrionale, spesso forte sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio, moderata con rinforzi sulle aree appenniniche, poi verso quelle tirreniche. Poche variazioni anche per domani se non ancora per qualche grado in meno, specie sulle aree adriatiche, e per una ventilazione localmente più sostenuta.