Previsioni Meteo, esplode un’incredibile ESTATE anticipata: due ondate di CALDO senza precedenti per Maggio, +40°C al Centro/Sud!

Previsioni Meteo – Inizia a fare caldo sul serio in Italia in queste ore: oggi le temperature massime hanno raggiunto +30°C a Oristano, Iglesias e Guspini, +27°C a Pescara, Trapani, Cosenza e Castrovillari, +26°C a Foggia, Ancona, Ferrara e Cesena, +25°C a Bologna, Mantova e Brindisi, +24°C a Roma, Milano e Torino. Ma è solo un piccolo antipasto delle due grandi ondate di caldo che si prospettano sull’Italia nei prossimi giorni: la prima già nel weekend, con un picco di temperature africane in tutto il Centro/Sud tra Domenica 10 e Lunedì 11 Maggio:

Quest’ondata di caldo sarà provocata dalla risalita d’aria rovente dall’entroterra algerino, direttamente dal deserto del Sahara verso il Sud Italia, come risposta al ciclone che si posizionerà sulla Spagna nord/orientale, tra la Catalogna e le isole Baleari, dove imperverserà il maltempo. Le temperature del Marocco e dell’Algeria occidentale saranno di oltre 15°C più basse rispetto a quelle del Sud Italia, dove in Calabria e Sicilia avremo picchi di oltre +35°C.

Sull’Italia, oltre al caldo anomalo del Sud, avremo ampie schiarite nelle Regioni meridionali, qualche nube al Centro, forti piogge e temporali sulle Alpi con possibili sconfinamenti di maltempo estremo in pianura Padana, dove si potrebbero verificare forti grandinate e pericolosissimi tornado.

Il caldo continuerà anche la prossima settimana con temperature che si stabilizzeranno incredibilmente su valori eccezionalmente elevati, ogni giorno oltre i +30°C al Sud. Ma la più grande ondata di calore sarà quella che arriverà la prossima settimana, tra Giovedì 14 e Venerdì 15 Maggio. Le ultime mappe sono davvero incredibili, e designano uno scenario di piena estate per metà maggio:

Qualora questo scenario dovesse essere confermato anche nei prossimi aggiornamenti, dobbiamo prepararci a fronteggiare un evento meteorologico storico, con temperature senza precedenti per il mese di maggio: l’Anticiclone Sub Tropicale spingerà aria talmente tanto calda dal deserto del Sahara all’Italia meridionale che la colonnina di mercurio potrebbe superare addirittura i +40°C in tutto il Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia, e di oltre i +35°C anche nelle Regioni del Centro, come se fossimo già in piena estate. Anzi, come se fossero i giorni più caldi dell’anno!

A prescindere dallo stravolgimento climatico rispetto agli eventi più consueti per il periodo, si tratta di un’ottima notizia sul fronte della pandemia di Coronavirus che è palesemente ostacolata dal caldo e dal clima mite come dimostrano i primi studi scientifici e anche in modo più banale i dati dei vari Paesi del mondo. Il Covid-19 ha avuto ripercussioni molto gravi in termini di numeri di contagi soltanto con determinate condizioni meteorologiche, fresco-umide (da Wuhan a Lombardia, Madrid, Bruxelles e New York, adesso è in estensione verso Nord in Russia e Canada seguendo le temperature fredde) e ha avuto conseguenze drammatiche in termini di letalità soltanto nelle zone molto inquinate.