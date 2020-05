Previsioni Meteo, aria fresca dai Balcani con maltempo in tutto il Centro/Sud nel weekend: i dettagli

Previsioni Meteo – La circolazione instabile settentrionale è in piena azione sull’Italia. Il perno barico principale continua a essere posizionato sull’Est Europa tra Ucraina e regioni centrali continentali, tuttavia, nel solco depressionario di matrice settentrionale, si stanno isolando dei nuclei di vorticità positiva in grado di attivare minimi di pressione secondari proprio in corrispondenza dei settori centro-meridionali dell’Italia. Tale azione vorticosa, ha già interessato nelle ultime 24 ore soprattutto le regioni centrali adriatiche, il Lazio, la Campania, il Nord della Lucania e il Centro Nord della Puglia, portando rovesci e temporali diffusi, talora anche forti e violenti. Per il prosieguo del fine settimana, come mostra l’immagine barica in evidenza, la circolazione da Nord continuerà a essere piuttosto attiva e, i seno a essa, vortici instabili continueranno a interessare soprattutto le aree meridionali, in evoluzione graduale verso lo Ionio e la Grecia. Weekend, quindi, ancora all’insegna di rovesci e temporali diffusi su molte aree delle regioni centro meridionali, via via in stemperamento o un po’ più circoscritti nel corso di domenica. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione.

Previsioni meteo per sabato, 30 maggio:

in mattinata, nubi più compatte tra il medio Adriatico, la Campania, la Lucania e il Centro Nord della Puglia, dove saranno presenti gli addensamenti e i rovesci più frequenti. I fenomeni sono attesi mediamente irregolari e di moderata intensità, ma localmente anche forti, come sul Nord Pescarese, su alcune aree molisane centro-orientali, sul centro nord della Puglia e su diverse aree della Campania soprattutto verso tarda mattinata e ore centrali. Addensamenti e qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale e soprattutto sull’Agrigentino, tempo mediamente più asciutto e anche più soleggiato sul resto del paese, salvo qualche addensamento localizzato associato a brevi e deboli fenomeni. Per le ore pomeridiane e serali, nubi e rovesci sempre diffusi al centro Sud, dal Lazio, Abruzzo in giù, anche su Sicilia e Sud sardegna, più intensi tra basso Lazio, Sud Abruzzo, Molise, Campania, gran parte della Puglia, Lucania, specie centro orientale e Materano e localmente forti anche sul Catanzarese, Cosentino orientale e sulla Sicilia centro meridionale. Rovesci pomeridiani frequenti anche sulle aree alpine e prealpine del Nord, eccetto le Alpi altoatesine, e su Ovest e Nord Piemonte, magari su questi settori del Nord in forma più irregolare. Da rilevare, in serata, possibili temporali forti sulle coste pugliesi un o’ tutte, in qualche caso anche a carattere di nubifragio con locali allagamenti lampo; un temporale forte atteso anche su alto Piemonte. Tempo migliore altrove e con maggiori, ampie schiarite, salvo addensamenti e fenomeni occasionali e localizzati. Temperature sempre fresche e sotto media ovunque, con massime in pianura sui 20/25° di media solo occasionalmente oltre.

Previsioni meteo per domenica 31 maggio:

In mattinata molte nubi e piogge irregolari sulla Puglia, sulla Calabria, sulla Lucania meridionale anche sul Sud Salernitano e sulla Sicilia, localmente anche rovesci e temporali, questi più probabili sul Centro Sud puglia, sulla Calabria ionica, specie tra Crotonese e Catanzarese e su est Sicilia. Addensamenti e qualche rovescio sparso anche sulla Romagna meridionale, Nord Marche, su Alta Toscana, Appennino tosco-emiliano, sulla Liguria, sul Piemonte occidentale e sui rilievi prealpini centro orientali. Meglio altrove con nubi irregolari e schiarite, ma scarsi fenomeni. Per il pomeriggio, addensamenti con locali rovesci sul Centro Appennino, aree interne tra Lazio, Abruzzo, Molise, anche Centro Sud Marche e localmente su aree interne e settentrionali della Toscana, sulla Liguria. Altri rovesci e locali temporali su Ovest e Sud Campania, sul Centro Sud della Lucania, sul Sud della Puglia, sulla Calabria settentrionale, tra Cosentino e Crotonese e diffusamente sulla Sicilia centro orientale. Possibili fenomeni più intensi su area Pollino, tra Sudovest Lucania e Cosentino, sulla Sila, sulla Sicilia orientale e localmente su aree interne abruzzesi e laziali. Qualche occasionale rovescio su Est Sardegna, nubi irregolari ma meglio altrove al centro Sud, salvo fenomeni occasionali. Tempo migliore in via generale al Nord, più asciutto e anche più soleggiato, salvo rari addensamenti su Prealpi. Temperature senza grosse variazioni, magari più calde nei valori massimi sulle pianure del Nord e localmente su quelle centrali tirreniche, dove potrà esserci un maggiore soleggiamento. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: