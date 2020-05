Previsioni Meteo mercoledì 13 Maggio: rovesci e temporali al Nord, qualche piovasco altrove. Caldo estivo al Sud

Previsioni Meteo – Va accentuandosi il maltempo già da queste prime ore del mattino su parte del Nord Italia. Il flusso perturbato a matrice sudoccidentale impatta con maggiore efficacia proprio su parte delle regioni settentrionali, in particolare quelle di Nordovest ove si esprimeranno le vorticità più importanti nel corso della giornata odierna. Già nubi intense con rovesci e temporali diffusi sono attivi su gran parte del Piemonte e del Ponente ligure. Rovesci e temporali anche forti stanno interessando in queste ore soprattutto il Torinese, il Cuneese nordorientale, il Biellese, poi l’Astigiano, l’Alessandrino, il Novarese e altri rovesci tra Savona e Genova. Addensamenti con rovesci irregolari sparsi anche su Emilia Romagna e su Ovest Lombardia, occasionali su Nord Appennino e qualcuno anche sulla Sicilia. Altrove, in queste ore mattutine, prevale un maggiore, ampio soleggiamento con tempo più asciutto.

Via via, i corpo nuvolosi in un flusso di correnti sudoccidentali, avanzeranno verso la Lombardia tutta e verso il Trentino Alto Adige, Ovest Veneto, con arrivo di rovesci anche su questi settori nel corso della mattinata. Pomeriggio perturbato tra alto Piemonte e alta Lombardia, area Biellese, Nord Vercellese, Ossola, Verbano, Varesotto, Nord Milanese, area laghi Maggiore e di Como, Comasco stesso, Lecchese e verso Ovest Trentino con rovesci forti e temporali diffusi. Possibili accumuli fino a 40 mm entro la mezzanotte su queste aree. Rovesci irregolari sul resto del Piemonte, sulla Liguria centrale, ancora tra Savonese e Genovese e rovesci o temporali frequenti anche su Alpi e Prealpi centro orientali tutte, su Nord Veneto e Friuli. Infiltrazioni di aria umida anche a latitudini più basse con addensamenti e locali piogge o anche rovesci moderati, nel pomeriggio-sera, magari qui più irregolarmente distribuiti e intermittenti, anche sul medio Tirreno, tra Lazio centro meridionale e Ovest Campania, sul Tirreno centro meridionale in mare e qualche rovescio occasionale su Est e Sud Sardegna.

Tendenza ad addensamenti e a locali rovesci o temporali anche sulla Puglia, dapprima garganica poi verso il Barese, specie in serata. Tempo migliore altrove con un po’ di nubi in transito ogni tanto, ma mediamente asciutto e più soleggiato. Da rilevare anche, l’arrivo di prime isoterme molto calde verso parte del Sud, essenzialmente per oggi sulla Sicilia e sulla Calabria, con punte nei valori massimi che potrebbero arrivare già verso i +35/+37°C localmente, se non oltre. Caldo anche in Sardegna, con picchi fino a +32/+33°C e sul resto del Sud con punte sui +27/+29°. Altrove caldo più contenuto, con +25/+28°C di media, anche +23/+26°C sulle pianure del Nord. Infine i venti, moderati o forti meridionali o sudorientali sulla gran parte dei bacini, specie su Adriatico largo, sui Canali delle isole maggiori, sul medio e alto Tirreno, anche su Lazio, Toscana e su Centro Nord Appennino. Mari mossi o molto mossi, anche agitati l’Adriatico largo, il medio e alto Tirreno e i Canali delle isole maggiori.