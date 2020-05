Previsioni Meteo: moderata alta pressione fino a fine mese. Più fresco per correnti da Nord tra il 27 e il 31 maggio

Previsioni Meteo – Dopo la fase instabile di questi giorni, a seguire, per il corso della terza decade di maggio, non sono attese altre importanti perturbazioni. Ci sarà un progressivo recupero dell’alta pressione, che, con alti e bassi, dovrebbe essere protagonista fino a fine mese. Tuttavia, dopo un primo cavo nordatlantico in passaggio rapido per il 24, l’anticiclone potrebbe posizionare il suo baricentro più sui settori centro occidentali del continente e del Mediterraneo, rimanendo le aree centrali del bacino e, quindi, l’Italia, ancora più le aree orientali, esposte a infiltrazioni di aria più fresca settentrionale, con qualche disturbo nuvoloso in più e anche qualche rovescio o locale temporale.

In particolare, a partire dal 27 del mese e poi fino al 31, la configurazione barica di massima dovrebbe essere quella rappresentata nell’immagine in evidenza, con alta pressione su Centro Ovest Europa, massimi decentrati a Ovest e infiltrazioni di correnti settentrionali o orientali sull’Italia; correnti pilotate da saccature instabili più pronunciate su Est Europa. Come evidenzia l’immagine fenomeni di sintesi, per gli ultimi 4/5 giorni del mese, non conseguirebbero grossi fenomeni instabili alle infiltrazioni di correnti più fresche da Nord, tuttavia si farebbero strada più nubi irregolari, in via generale, sul buona parte del paese e potrebbero esserci anche dei rovesci sparsi al Nord e lungo le aree interne appenniniche centrali, fino a quelle di Campania e Lucania. Più asciutto e con maggiori schiarite soleggiate altrove. Circa le temperature, dopo un aumento generalizzato verso il fine settimana prossimo, 23/24 maggio, la tendenza, con l’avvento della circolazione da Nord, è per un calo dal 25 e verso il 27/28, anche con valori sotto media al Sud, più o meno in media altrove. Nuovo generale aumento e un po’ sopra media negli ultimi giorni del mese.