Previsioni Meteo, nel weekend ancora maltempo al Nord e gran caldo al Sud

Previsioni Meteo – Come già ampiamente annunciato nei precedenti appuntamenti, anche questo fine settimana di metà maggio continuerà a essere caratterizzato da una circolazione essenzialmente meridionale, pilotata sempre da centri depressionari agenti sull’Ovest del Bacino e affondanti, però, fino al Nord Africa, entroterra algerino, da cui sollevano anche masse d’aria più secca e molto calda in direzione delle nostre regioni meridionali. Continua, quindi, questo divario Nord/Sud, con tempo più instabile sul primo settore, poichè le correnti meridionali sono maggiormente influenzate dalle vorticità positive prodotte da un minimo barico più vicino, in prossimità delle Baleari, correnti più secche e calde, invece sul secondo settore, dove esse arrivano asciutte e con scarso potenziale vorticoso. Sul Centro Italia si assiste a una sorta di via di mezzo, con infiltrazioni umide da Ovest/Sudovest che potranno arrecare addensamenti e locali piogge o rovesci, ma mediamente più irregolari, localizzati e anche più deboli, se non localmente e temporaneamente moderati. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione del tempo a scala nazionale per le prossime 24/36 ore, ossia per tutto il fine settimana.

Intanto va rilevato che nella notte e in prima mattinata ci sono stati addensamenti e locali piogge o rovesci tra Lazio centro settentrionale, Abruzzo interno, Umbria e verso Sud Toscana, mediamente deboli e irregolari, in qualche caso moderati. In queste ore di metà-tarda mattinata, rovesci più significativi continuano specie su Sardegna, qui in particolare su Nordest Sassarese, Olbia Tempio e su Est Nuorese, su Sud Toscana, Grossetano, e su Perugino, anche Maceratese, nelle Marche. Altri rovesci o anche temporali più intensi sono accorsi nella notte e primo mattino tra Nordest Piemonte e Nordovest Lombardia, area Verbania, Varesotto, qui anche localmente forti mentre, in questa fase mattutina, non sono presenti piogge di rilievo al Nord, salvo qualcuna debole sull’estremo Ponente ligure, Imperiese.

Per le prossime ore pomeridiane, però, e poi soprattutto per quelle serali e notturne, è atteso un sensibile peggioramento del tempo su alcune aree del Nord, in particolare su Ovest/Sudovest Piemonte, Cuneese, Sud Torinese, con arrivo di rovesci e temporali anche forti per qualche fase e accumuli attesi, specie sul Cuneese, fino a 40/50 mm entro domattina; 15/20/30 mm anche sul Torinese, fino a 40 e oltre sulle aree meridionali. Alte piogge e rovesci per ulteriori 15/20 mm, oltre ai 10/20 caduti questa notte e primo mattino, anche su alto Piemonte e alta Lombardia, tra Nord Novarese, Vercellese, Verbano, Varesotto, Comasco. Piogge e rovesci sparsi sul resto del Nord, con accumuli medi tra 2 e 4 mm fino anche a 5/10 mm, specie su Alessandrino e su Alpi e prealpi centro orientali. Entro domattina, possibili 15/25 mm localmente anche al Nordest, tra Bellunese e Centro Nord Udinese. Da computare nelle prossime ore pomeridiane, serali e notturne, altre piogge anche tra Lazio, Umbria e Marche, localmente settori interni e settentrionali toscani, con accumuli variabili da qualche millimetro fino a 7/8 mm, più importanti sul Lazio Centro settentrionale, tra Roma, Guidonia, Sud Reatino, anche Viterbese, fino a 10/15 mm su questi settori. Locali rovesci su Sudest Sardegna, Est Cagliaritano e altri più intensi sul medio Tirreno in mare, tra la Sardegna e il Lazio. Per la giornata di domani, domenica 17 maggio, l’instabilità andrà cessando un po’ ovunque sul paese, salvo qualche rovescio ancora su Alpi e prealpi e altri sparsi tra Lazio centrale e Abruzzo. Altrove tempo perlopiù asciutto, magari solo con nubi medio alte irregolarmente distribuite. Tempo asciutto al Sud e più ampiamente soleggiato per tutto il fine settimana, salvo anche qui il transito locale di nubi medio-alte, ma innocue.

Circa le temperature, sono attese sopra le medie un po’ ovunque al Centro Sud, da 4-5 fino a 10°C oltre; valori più o meno nelle medie al Nord. I valori massimi andranno dai +22/+25°C delle pianure settentrionali, qui con possibili punte massime sui 27°C, ma poco probabili, ai +22/+26°C del medio Adriatico ed Emilia Romagna, qui con punte verso i 28°C, ai +24/+27°C del medio Tirreno, Sardegna e Nord Puglia, Nord Campania, con punte fino a 30°C. Più a Sud, valori decisamente più caldi, con +26/+31°C diffusi, ma punte di +33/+35°C e anche estreme fino a +37°C tra Calabria e Sicilia. Venti moderati con rinforzi settentrionali o orientali sui bacini tirrenici settentrionali, sui Canali delle isole maggiori e sul Nord Appennino; meridionali sul medio Tirreno, su Appennino laziale-abruzzese, sul Mare di Sicilia e sui settori ionici.