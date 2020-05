Previsioni Meteo, nel weekend ancora maltempo al Nord e super caldo al Sud

Previsioni Meteo – Il flusso umido e instabile sudoccidentale, continuerà anche per il fine settimana, in particolare verso le aree settentrionali del paese. L’instabilità associata sarà più irregolare, anche più localizzata, rispetto a quanto accaduto nelle ultime ore, tuttavia localmente si presenterà ancora con buona intensità, all’insegna di rovesci o temporali moderati e localmente ancora forti. Vanno evidenziati maggiori addensamenti nuvolosi anche al Centro e sulla Sardegna, anche qui localmente con precipitazioni, ma ancora più localizzate. La componente secca, invece, del medesimo flusso nordafricano, continuerà a interessare, a sua volta, le regioni meridionali con caldo sopra norma, benchè più attenuato rispetto alle ultime ore e più apprezzabile nella giornata di Sabato. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per l’intero fine settimana.

Previsioni meteo per sabato 16 maggio (mappa piogge di sintesi)

Mattinata con addensamenti e locali piogge o rovesci su tutti i settori alpini e prealpini, dall’alto Piemonte, alta Lombardia, anche alte pianure lombarde e su Centro Est Alpi e Prealpi. Locali piogge anche sulla Sardegna e qualcuna localizzata tra aree interne della toscana meridionale, Nord Umbria e Nord Marche. Pomeriggio, ancora con locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi tutte, più intensi a Ovest, sparsi e irregolari sulla Sardegna e tra Toscana centrale, Umbria, Sudest Romagna e Nord Marche. Buono altrove. Locali temporali la sera su Est Sardegna, Centro Nord Toscana, Sud Romagna, localmente sui rilievi emiliani e su Ovest Piemonte, in qualche caso anche forti su queste aree. Tempo sempre asciutto e buono altrove. Molto caldo al Sud, con +34/+37°C in pianura tra Calabria e Sicilia, +26/+32°C sul resto del Sud; temperature tra +25 e +30°C al Centro, più mite al Nord tra +22 e +25°C. Venti moderati con rinforzi dai quadranti orientali o settentrionali sulle aree appenniniche, sul Nord Adriatico, sul medio e alto Tirreno e sui mari intorno alla Sardegna, anche forti da Est/Nordest sul Canale e Mare di Sardegna; moderati o forti sudorientali sul basso Tirreno, sulla Sicilia e sui mari intorno a essa.

Previsioni meteo per domenica 17 maggio (mappa piogge di sintesi)

Instabilità più estesa al mattino con molte nubi su buona parte dei settori e rovesci o temporali frequenti, specie su Lombardia centro occidentale, Centro Ovest Veneto, Trentino AA e su alto Piemonte. Piogge sparse anche sul Friuli VG, sulla Liguria, specie centrale, meglio su Centro Sud Emilia Romagna e sulle pianure centro orientali piemontesi. Al Centro, addensamenti e qualche rovescio sul Lazio centrale, su Nord Umbria e Nord Marche, occasionalmente in Appennino. Tempo buono altrove. Nel pomeriggio e per la sera, rovesci e temporali diffusi sui settori alpini e prealpini tutti, più forti tra alto Adige e Nord Veneto, qualche fenomeno occasionale sulle pianure pedemontane piemontesi, meglio altrove al Nord. Sulle aree centro meridionali, più nubi e qualche pioggia potranno interessare il Lazio, soprattutto centro settentrionale, localmente le aree appenniniche e via via, specie la sera, la Sardegna, qui eccetto il Nordest Sassarese e la provincia più settentrionale di Olbia-Tempio. Al Sud continua il tempo buono e ampiamente soleggiato salvo il transito di locali nubi irregolari.

Meno caldo al Sud, mediamente con 22/27°C in pianura e qualche punta verso i 31/32° tra Calabria e Sicilia. Valori sui 22/26°C in media al Centro Nord. Venti moderati con rinforzi dai quadranti orientali sul Nord Appennino, settentrionali sul Mare di Sardegna e sui Canali delle isole maggiori, qui localmente anche forti; più deboli, variabili altrove.