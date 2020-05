Previsioni Meteo, nel weekend prima fiammata di caldo estivo al Sud. Domenica sera forte maltempo al Nord/Ovest

Previsioni Meteo – Il tempo per il prossimo fine settimana sarà caratterizzato, sostanzialmente, da ampio soleggiamento e da condizione primaverili dichiarate per gran parte del periodo, anche con prime avvisaglie di tipo estivo su alcune regioni meridionali. Più nello specifico, dovrebbe prevalere l’alta pressione per la prima parte, ossia per la giornata di sabato, mentre, nel corso di domenica, potrebbe arrivare via via qualche disturbo instabile soprattutto sul finire del giorno festivo, ma in forma localizzata. Intanto il quadro barico di massima, vedrebbe appunto prevalere un’alta pressione di matrice subtropicale verso il Mediterraneo centrale, con radice nordafricana, quindi anche calda, e con massima efficacia sulle regioni centro-meridionali italiane. Invece, su Ovest e Nord Europa, la farebbero da padrone perturbazioni atlantiche e sub-polari, con tempo decisamente instabile o spesso anche perturbato, instabilità relativamente influente anche verso il Nord Italia, sul finire della weekend. Ma vediamo più nello specifico l’evoluzione.

La giornata di sabato, come già anticipato, trascorrerebbe all’insegna del bel tempo soleggiato prevalente ovunque. Al più andrebbero evidenziate un po’ di nubi irregolari sui settori alpini e prealpini, ma senza altre conseguenze o solo con isolati scrosci di pioggia soprattutto pomeridiani. Sotto l’aspetto termico, si avrebbero temperature tardo primaverile molto piacevoli, già con qualche assaggio estivo a Sud, mediamente con valori sui 25-27°C a scala Nazionale, ma con punte anche fino a 29-30°C su estremo Sud e sulle Isole maggiori. Qualche novità in più, invece, per la giornata di domenica 10. Mattinata ancora ampiamente soleggiata, salvo nubi irregolari su Alpi, pre-Alpi e sull’alto Tirreno con qualche locale addensamento, sempre sole altrove. Nel pomeriggio e poi soprattutto la sera, come visibile dal dettaglio precipitazioni a sinistra nell’immagine a corredo, nubi in intensificazione su Piemonte, via via su Liguria, Lombardia, Nordovest Toscana e Alpi e pre-Alpi centro orientali, con piogge e locali rovesci, più intensi in serata su Piemonte e Liguria. Più nubi irregolari verso la Sardegna, il resto della Toscana e verso l’Emilia Romagna, ma qui senza altre conseguenze. Al Centro Sud, poche variazioni, con sempre sole prevalente o qualche nube medio-alta in più, ma innocua. Va rilevato, però, un caldo più importante al Centro Sud, per una maggiore influenza di aria calda nordafricana, con temperature massime, dettaglio termico a destra nell’immagine, sui 24/26°C al Centro, 27/29°C diffusi al Sud e su Centro Nord Sardegna, e punte estreme di 29/31 o persino 32°C tra Sud Calabria, Sicilia e Sud Sardegna. Sulle pianure del Nord, temperature più contenute, con massime sui 23/25°C.

Ulteriori dettagli sul tempo del prossimo fine settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.