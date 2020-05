Previsioni Meteo, nel weekend torna l’Anticiclone ma non ci sarà solo sole: attenzione a qualche pioggia

Previsioni Meteo – La fase instabile o anche perturbata, a tratti, e legata a un vortice depressionario in azione sul Centro Sud Italia e in progressiva evoluzione verso lo Ionio e poi la Grecia, avrà ancora modo di esplicarsi nelle giornata odierna, in particolare sulle regioni meridionali tra Lucania, Calabria, Puglia e Sicilia. Su qualche area, soprattutto in Calabria e su Nordest Sicilia, Messinese, potranno essere possibili fenomeni localmente anche forti e associati a grandinate. Il tempo migliorerà già oggi sul resto del Sud e sole prevalente al Centro Nord. Nei prossimi giorni, e in riferimento a essi ci esprimiamo al condizionale, l’alta pressione recupererebbe via via posizioni, portando il bel tempo ovunque, soprattutto tra venerdì e sabato, quando i cieli si presenterebbero in gran parte sereni o poco nuvolosi. Sui settori alpini, però, già sabato e poi, entro domenica, anche su Emilia Romagna, Nord Appennino e Marche, potrebbe incidere un moderato cavo depressionario in transito sul Centro Europa e apportare anche su questi settori un po’ di disturbi instabili. Ma vediamo in dettaglio l’evoluzione per il prossimo fine settimana.

Per sabato 23, l’alta pressione la farebbe da padrone quasi ovunque, con bel tempo soleggiato, salvo poche nubi sparse e innocue su gran parte del territorio. Da evidenziare, però, al pomeriggio, un aumento della nuvolosità sulle aree alpine e prealpine, con associati rovesci e temporali. Nelle ore serali, corpi nuvolosi anche abbastanza compatti andrebbero concentrandosi verso il Nordest, tra Trentino AA, Nord Veneto e Friuli Venezia Giulia, apportando rovesci e temporali diffusi. Nessuna variazione altrove, con sole e bel tempo ovunque. Per la giornata di domenica 24, il moderato cavo instabile sul Centro Europa potrebbe incidere di più su Prealpi centro orientali e anche verso l’Emilia Romagna, il Nord Appennino e fino alle Marche, Nord Umbria, arrecando addensamento nuvolosi e locali rovesci o temporali, in qualche caso anche forti sulle Prealpi del Bergamasco, sulle Dolomiti, su alto Veneto e sul Pesarese, nelle Marche. Nubi irregolari altrove al Nord, ma scarsi fenomeni, proseguirebbe il tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del territorio. Le temperature per tutto il fine settimana sono attese in aumento, anche di 2/4°C sopra media in via generale, aumento più contenuto su estremo Sud, Sicilia e Sud Calabria. Massime mediamente attese tra 25 e 30°C in pianura sul territori nazionale.