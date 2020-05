Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo da Ovest: oggi i primi forti temporali in Sardegna

Previsioni Meteo – Abbiamo anticipato nei giorni scorsi che, con l’avvento di questa settimana, il tempo sarebbe stato in progressivo peggioramento a causa di un accentramento dell’area depressionaria, per tanti giorni passati in azione su Ovest Mediterraneo e Penisola iberica, verso il settori centrali del nostro bacino e quindi via via a ridosso dell’Italia. Già per oggi essa compirà passi in avanti verso Est, tuttavia mantenendosi con fulcro ancora tra Baleari e Sardegna, quindi ancora piuttosto a Ovest, riuscendo a influenzare il tempo in maniera più incisiva e determinata, attraverso correnti umide meridionali, sulla nostra isola più occidentale, appunto la Sardegna, in forma più attenuata verso le regioni centrali, del basso Tirreno in giornata e al Sud. Correnti orientali, poi, richiamate dalla stessa depressione su Ovest Bacino, ma con carica instabile decisamente più attenuata, potranno portare nubi e qualche debole fenomeno sparso su alcune aree del Nord. Ma ecco più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 18 maggio.

Previsioni Meteo per lunedì 18 maggio

Maltempo sin dalle ore mattutine sulla Sardegna, con rovesci e temporali moderati o spesso anche forti, inizialmente su Cagliaritano, Medio Campidano, Ogliastra, Est Nuorese, settori centrali interni in genere, poi via via in spostamento verso Nord. Attenzione nel pomeriggio-sera poichè sono attesi fenomeni forti o temporaneamente anche violenti sull’Isola, in particolare tra il Nuorese, l’Est Sassarese e Olbia-Tempio con rischio di nubifragi e grandinate. Possibili accumuli anche sui 50/70 mm in 12 ore, entro la mezzanotte, quantitativi importanti e tali da comportare anche dissesti su qualche area, quindi allerta su queste provincie sarde per possibili allagamenti lampo. Locali piogge e rovesci in mattinata anche sul Lazio settentrionale, specie Viterbese, poi verso il Sud Toscana, Grossetano in seconda mattinata; rovesci su Umbria, localmente su Abruzzo, qualcuno su Sudest Piemonte, specie Cuneese interno, qui anche con qualche temporale sui rilievi tra Moiola, Valdieri, Demonte. Nubi irregolari al Sud ma in prevalenza asciutto e ampio soleggiamento anche sul resto del Nord. Nel pomeriggio-sera, qualche pioggia debole e sparsa su Campania, specie Napoletano, su Sicilia, Puglia, la sera anche su Calabria tirrenica, ma al Sud instabilità ancora fiacca. Il maltempo si farà più deciso, invece, via via su Toscana, specie occidentale, anche con temporali forti in serata tra Grossetano, Livornese, Pisano, isole relative e rovesci o temporali diffusi sulla Toscana centro occidentale. Attenzione anche qui per qualche possibile allagamento lampo, specie tra Orbetello, Porto Ercole e l’isola del Giglio, coste. Locali piogge o rovesci anche su Umbria, Marche e verso l’Emilia Romagna centro meridionale in serata, qualcuno sparso su Alpi e Prealpi , specie centro orientali al pomeriggio. Buono altrove. Le temperature sono attese in lieve e generale calo un po’ ovunque, mediamente tra +23 e +27°C al Centro Nord, +25/+30°C al Sud, qui con qualche punta verso i +32/+33°C. Venti, sostenuti da Ovest/Nordovest sul Tirreno centro occidentale, moderati con rinforzi da Est/Nordest sulle aree appenniniche e tirreniche centrali, forti da Nordovest sui Canali delle isole maggiori.

