Previsioni Meteo, mappe SHOCK per l’Europa: domani sera NEVE a Londra, poi +45°C in Calabria e Sicilia!

Previsioni Meteo – L’Europa intera si appresta a vivere un periodo meteorologico particolarmente estremo, caratterizzato da forti scambi meridiani, cioè masse d’aria in movimento da Nord verso Sud e da Sud verso Nord con conseguenze molto pesanti sulla quotidianità di molti Paesi. Nelle prossime ore, infatti, un’ondata di gelo eccezionalmente intensa per il periodo porterà la neve fino a Londra (tra Domenica sera e Lunedì mattina), ma anche in alcune aree di Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, mentre in Norvegia e Scozia ci sarà il gelo con temperature fino a -5°C in zone di pianura.

Uno scenario molto lontano da quello dell’Italia che anche oggi ha avuto temperature massime molto miti, con +30°C a Mantova, +29°C a Ferrara, Cosenza e Forlì, +28°C a Bologna, Bolzano, Cremona, Foggia e Jesi, +27°C a Milano, Verona, Padova, Parma, Trento, Modena, Reggio Emilia, Rovereto, Guidonia, Lodi e Pavia, +26°C a Firenze, Bari, Lecce, Ravenna, L’Aquila, Vicenza e Piacenza. Nelle prossime ore farà ancora più caldo al Sud, con picchi di oltre +30°C nella Sicilia sud/orientale tra Domenica pomeriggio e Lunedì mattina, mentre un fronte temporalesco avanzerà sulla Sardegna dal Mediterraneo occidentale, portandosi Lunedì al Nord proprio mentre l’ondata di freddo invernale colpirà i Paesi nordici:

La tendenza per la prossima settimana è ancora più estrema: tra Giovedì 14 e Venerdì 15 Maggio, un profondo ciclone sulla Penisola Iberica, tra Spagna e Portogallo, risucchierà un’ondata di caldo eccezionalmente intensa sull’Italia meridionale. Un’ondata di caldo che desterebbe preoccupazione persino in piena estate, ma non ha alcun precedente storico per metà Maggio. Gli ultimi aggiornamenti hanno incredibilmente aumentato l’entità di quest’evento meteorologico che entrerà prepotentemente nella storia della climatologia italiana.

Le temperature superanno i +40°C su gran parte del Sud, ma addirittura in Calabria e Sicilia potrebbero avvicinarsi ai +45°C, stravolgendo tutti i record di caldo mensile di molti gradi rispetto ai precedenti picchi più elevati, che in ogni caso mai a Maggio sono arrivati a +40°C neanche nelle località più calde del nostro Paese. Inoltre tutte le precedenti ondate di calore si sono verificate sempre negli ultimi giorni di Maggio, stavolta invece succederà a metà mese, rendendo ancor più significativa l’anomalia.

Già nei giorni scorsi, in particolare Mercoledì 6 Maggio, ha fatto caldissimo al Sud con temperature eccezionali in modo particolare nella Sicilia sud/orientale con i +35°C di Siracusa e i +32°C di Catania, ma stavolta si andrà ben oltre come se fossimo già nei giorni più caldi dell’anno. Anzi. Non è da escludere che proprio 14 e 15 Maggio potrebbero rivelarsi i giorni più caldi di tutto il 2020, perchè capita spesso che per tutta l’estate non ci siano ondate così calde come quella prevista per i prossimi giorni all’estremo Sud. Le mappe sono a dir poco impressionanti.