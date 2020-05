Previsioni Meteo per il weekend: l’Anticiclone garantirà sole prevalente, piogge e temporali isolati su Alpi e Appennino

Previsioni Meteo – Avvio di maggio caratterizzato da una condizione barica ibrida sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Ci sarà una moderata azione di un campo anticiclonico, che però avrà i suoi massimi sulla Spagna e sui settori occidentali europei e del Mediterraneo, quindi con influenza marginale sull’Italia e, al tempo stesso, sul margine orientale anticiclonico, agiranno delle correnti più fresche settentrionali che potranno portare una locale instabilità. Il tempo, in via generale, da oggi e fino a tutta domenica, vedrà una media variabilità caratterizzata da fasi più asciutte e anche ampiamente soleggiate e da altre con più nubi irregolari e addensamenti che arrecheranno rovesci o persino qualche temporale su aree localizzate, in qualche caso anche di moderata-forte intensità. Le aree più esposte a possibili fenomeni saranno quelle Alpine, di Nordest, quelle del medio-basso Adriatico, le aree appenniniche e localmente nel basso Tirreno. Altrove i fenomeni saranno pressoché assenti o deboli, isolati in un contesto che vedrebbe un maggiore ampio soleggiamento. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione da oggi e fino a domenica.

Previsioni Meteo per Venerdì 1 maggio

Relativamente alla giornata odierna, nubi in gran parte medio-alte sono diffusamente presenti sul territorio, ma mediamente innocue, più spesso solo in grado velare il cielo o magari anche di oscurarlo, ma senza altre conseguenze. Tuttavia, su aree localizzate, saranno presenti addensamenti di un certo rilievo associati anche a piogge o a rovesci. In particolare i settori più esposti a instabilità, saranno quelli alpini e prealpini in generale e le aree di Nordest con fenomeni sparsi e irregolari nel corso della giornata. Su Est Friuli e sulle Alpi di confine con la Francia, i rovesci potranno essere anche moderati o localmente forti, specie sulla Valle d’Aosta. Qualche addensamento potrà aversi anche sui rilievi tra alta Toscana ed emiliani occidentali, sulle Marche, Umbria anche qui con locali rovesci e qualche altro su Ovest Campania, più isolati sul resto dell’Appennino. Sul resto del territorio dovrebbe prevalere un tempo più asciutto, magari solo con un po’ più di nubi irregolari. Temperature massime fino a 25/26°C o anche 27°C localmente dove più soleggiato. Venti moderati con rinforzi tutti dai quadranti sud-occidentali, anche forti localmente in Appennino e sui mari occidentali, specie intorno alle isole maggiori e sull’alto Tirreno.

Previsioni Meteo per il weekend 2/3 maggio

La circolazione generale continuerà a essere impostata dai quadranti settentrionali, in un contesto barico caratterizzato da una pressione su valori medio-bassi al suolo, 1010/1016 hpa, su valori medi in quota. Le correnti da Nord potranno manifestarsi localmente più incisive e produrre su diverse aree instabilità sotto forma di locali rovesci o persino qualche temporale.

Per la giornata di sabato, le aree più esposte saranno quelle di Nordest, tra Trentino Alto Adige, Centro Nord Veneto e Friuli venezia Giulia, con piogge e rovesci, anche moderati, e ancora le Alpi occidentali, la Valle d’Aosta, qui con fenomeni anche forti sulla parte Ovest. Altri addensamenti, ma qui più irregolari, si avranno sulle aree adriatiche tutte, anche relative appenniniche, sulla Campania e sul basso Tirreno, con altri rovesci sparsi anche se più intermittenti, irregolari e magari anche più deboli. Sul resto del paese, nubi irregolari, ma schiarite prevalenti e tempo mediamente più asciutto. Temperature più o meno stazionarie. Venti moderati con rinforzi in orientamento dai quadranti occidentali o nord-occidentali, anche forti sui mari occidentali, specie intorno alle isole maggiori, sull’alto Tirreno e anche sul basso Tirreno.

Per la giornata di domenica, una disposizione più settentrionale delle correnti comporterà una maggiore instabilità, specie pomeridiana, lungo i settori appenninici centro meridionali, in particolare sulle aree interne tra Marche, Abruzzo, Sudest Lazio, Molise, Campania e fino alla Lucania, aree interne pugliesi. Rovesci e temporali potrebbero essere più frequenti su queste aree mediamente deboli e irregolari, ma in alcuni casi anche moderati o forti tra Abruzzo, Molise, Campania e Lucania. Locali rovesci e temporali continueranno in forma irregolare anche su Ovest Alpi, Valle d’Aosta, localmente sui settori centrali dell’Emilia Romagna e su Pre-Alpi centro orientali, occasionali su Sud Calabria, settore tirrenico del Reggino. Altrove tempo mediamente buono. Temperature in lieve calo sulle aree del medio e basso Adriatico, più o meno stazionarie altrove. Venti settentrionali, deboli o moderati, con rinforzi sul medio e basso Adriatico, sui Canali delle isole maggiori e localmente anche sul medio Tirreno.