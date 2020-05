Previsioni Meteo per il weekend: qualche pioggia locale, ma clima sempre molto caldo. Tutti i DETTAGLI

Previsioni Meteo – Nella giornata odierna si è palesato il tipo di tempo che caratterizzerà il prosieguo della settimana e anche del weekend prossimo. Nella sostanza, sull’Italia si consolideranno correnti meridionali di duplice tipologia, umide e instabili per le aree del Nord e localmente per quelle centrali, secche e molto calde per quelle meridionali. Un trend che non subirà mutamenti particolari fino a domenica 17 tutta, se non per qualche esasperazione infrasettimanale temporanea sia del caldo al Sud che dell’instabilità al Nord. Relativamente al weekend, le aree settentrionali continueranno a essere nel mirino di correnti instabili moderatamente cicloniche provenienti da Sud, Algeria, Tunisia, le quali attraversando il Tirreno riceveranno apporti di umidità che poi condenseranno in forma di piogge o rovesci, magari anche qualche temporale, sulle aree centro settentrionali, più direttamente esposte alla loro traiettoria.

Le piogge più significative, come visibile nel dettaglio precipitazioni a sinistra nell’immagine, riguarderanno i settori alpini, prealpini, i settori centrali piemontesi e localmente le medie e alte pianure del Nord. Sul resto del Nord e al Centro, piogge o rovesci irregolari, localmente moderati sul Lazio e sul medio e basso Tirreno in mare e qualche rovescio anche su Est Sardegna. Al Sud, tempo stabile e ampiamente soleggiato, magari solo con un po’ di nubi sparse di tipo medio-alto, e soprattutto tanto caldo, ancora con massime spesso sui +32/+35/+37°C, ma punte fino a +38/+39°C, in particolare tra Calabria e Sicilia. Magari sulla Campania potranno aversi anche un po’ di nubi medie con qualche isolato fenomeno debole, ma scarsa probabilità.Ulteriori dettagli sul tempo del prossimo fine settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti sul medio periodo.