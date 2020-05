Previsioni Meteo per il weekend: si inizia all’insegna del bel tempo, ma Domenica avanza un brusco peggioramento

Previsioni Meteo – L’alta pressione governa il Mediterraneo centrale e l’Italia con clima piacevole, ampio soleggiamento, salvo nubi alte in locale passaggio, ma innocue e senza eccessi termici in questa fase. Temperature sopra la norma, però, potrebbero arrivare via via, localmente, proprio nel fine settimana e attenzione, perchè nel weekend inizieranno a concretizzarsi anche i primi attacchi all’alta pressione a opera di influenze instabili atlantiche, le quali inizieranno a produrre nubi e anche locali piogge. I primi disturbi instabili interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specialmente quelle centro occidentali, alpine, prealpine e le medie e alte pianure, localmente quelle centrali. Le aree meridionali saranno, invece, al margine del flusso umido atlantico, con proseguimento del bel tempo soleggiato, stabile e anche più caldo. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione.

Previsioni Meteo sabato 9 maggio:

inizio weekend, all’insegna del sole prevalente ovunque, salvo qualche occasionale addensamento mattutino sulle Alpi centro orientali, ma senza fenomeni degni di nota e un po’ più di nubi alte sulla Sardegna. Via via, al pomeriggio, si intensificherà la nuvolosità sulle Alpi orientali, segnatamente dell’alto Adige, con locali rovesci e temporali, qualcuno occasionale anche su Alpi occidentali e settentrionali piemontesi e maggiori addensamenti su Sud Sardegna. Sempre ampiamente soleggiato altrove. In serata, nubi con addensamenti e rovesci locali su Ovest e Sud Sardegna, specie Cagliaritano, ancora sulle Alpi di Nordest e in intensificazione anche su Ovest Piemonte e sui rilievi lombardi nordorientali. Tempo sempre buono altrove. Temperature in generale e lieve aumento, con massime mediamente comprese sulle aree pianeggianti tra 24 e 28°C, ma punte localmente fino a 29/30°C sulle isole maggiori e su estremo Sud. Venti in intensificazione dai quadranti meridionali, specie sui bacini in genere e sul Nord Appennino, anche forti sui bacini tirrenici settentrionali e intorno alle isole maggiori.

Previsioni Meteo domenica 10 maggio:

Per il giorno festivo è atteso un moderato peggioramento del tempo. Le correnti umide atlantiche si faranno un po’ più incisive, apportando nubi più diffuse su tutto il Centro Nord e già prime piogge sparse, mediamente deboli o al più moderate, la notte e al primo mattino di domenica, piogge essenzialmente sui settori tirrenici centro settentrionali, Lazio, Toscana, localmente sui settori interni appenninici centrali e su parte del Nord, specie tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Nella mattinata di domenica, nubi e rovesci interesseranno tutti i settori alpini e prealpini centro orientali, localmente le alte pianure del Nordest, il Nord e l’Ovest Piemonte, ma qui in forma più debole, e i settori appenninici centro settentrionali, verso le aree adriatiche centrali. Nel pomeriggio-sera, peggiorerà in maniera sensibile su Ovest Piemonte e sul Ponente ligure, anche con temporali forti e con possibili, locali nubifragi; molte nubi e piogge o temporali anche verso la Sardegna. Tempo asciutto e più soleggiato sul resto del Paese, salvo un po’ più di nubi sparse o irregolari, ma mediamente innocue. Temperature in lieve calo su Toscana, Nord Appennino e al Nord in genere, in aumento altrove, anche sopra media al Sud, con massime fino a 32/33°C o oltre, specie tra Calabria e Sicilia. Venti sostenuti meridionali o anche forti sul medio e basso Adriatico largo, sui bacini ionici, sul medio alto Tirreno e intorno alle isole maggiori; venti deboli o moderati, sempre in prevalenza meridionali, altrove.