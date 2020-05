Previsioni Meteo per il weekend: temperature in forte aumento, da ovest avanzano le nubi

Previsioni Meteo – L’alta pressione che ha interessato l’Italia e il Mediterraneo centrale in questi ultimi giorni, subirà un progressivo cedimento sulla parte occidentale e settentrionale a opera di correnti instabili atlantiche. Queste, mosse da un centro depressionario in prossimità della penisola iberica, raggiungeranno gradualmente le nostre regioni centro settentrionali, apportando nel corso del fine settimana un progressivo aumento di nubi su alcune regioni e anche locali precipitazioni. Si tratterà, in gran parte, di nubi irregolari e anche precipitazioni irregolari a incidenza localizzata, quindi molto settoriali, precipitazioni in buona parte deboli con tendenza, però, a divenire consistenti o anche forti sul finire del weekend su alcune aree più esposte. Ma ecco nel dettaglio l’evoluzione.

Previsioni del tempo per oggi, sabato 9 maggio:

mattinata con ampio soleggiamento su gran parte del paese, qualche nube irregolare è possibile sulle Marche, alto Adriatico, qualche altra medio-bassa solo Golfo Ligure, stratificazioni in transito sulle Alpi, ma tempo mediamente asciutto. Tuttavia, sulle Alpi altoatesine e verso quelle del Nord Veneto, in seconda-tarda mattinata potranno presentarsi addensamenti più consistenti localmente associati a qualche rovescio. Nel corso del pomeriggio è atteso un aumento di nubi sulla Sardegna, sulle Alpi piemontesi e ancora su quelle altoatesine e Dolomiti settentrionali, con deboli rovesci sparsi, più intensi nuovamente tra alto Adige e Nord Veneto. Un po’ di nubi irregolari sul medio e alto Tirreno, qualcuna sparsa al Sud, ma senza altre conseguenze. In serata, più nubi in generale al Nord e qualche pioggia sparsa su Piemonte, settori alpini, qualche pioggia debole su Centro Nord Sardegna, Liguria e coste e settori settentrionali della Toscana. Tempo sempre stabile altrove. Le temperature sono attese in lieve e generale aumento, specie dove più soleggiato, con massime mediamente comprese tra +24 e +29°C, ma punte fino a +30°C o anche oltre sulle isole maggiori e su estremo Sud. Intensificazione dei venti da Sudest sul medio-alto Adriatico e su Adriatico largo in genere, da Sudovest su coste ioniche e Ionio in mare, forti da Sudest sui Canali delle isole maggiori, sul Mare di Sicilia e sull’Alto Tirreno, qui con mari molto mossi o anche agitati.

Previsioni del tempo per domenica, 10 maggio:

In mattinata, più nubi e locali piogge o anche rovesci su buona parte delle Alpi, qualche addensamento con piovaschi sulle Marche e nubi più compatte, associate a locali rovesci, su alcune aree centro meridionali, in particolare tra il basso Lazio, il Molise, la Campania e il Nord della Puglia, su queste due ultime regioni, qualche fenomeno più probabile sulle rispettive aree settentrionali. Ampie schiarite soleggiate altrove o nubi irregolari. Nelle ore pomeridiane, nubi irregolari al Sud, ma scarsi fenomeni o qualcuno debole e localizzato su Molise e Puglia, e addensamenti con rovesci sparsi sulle Alpi e su Ovest Piemonte. Meglio con più sole altrove. In serata, più sensibile peggioramento sulla Sardegna, con piogge e locali temporali sparsi, anche forti sulle aree sud-occidentali, Sulcis, Capoterra e peggioramento sul Piemonte, Liguria di Ponente, anche qui con piogge e temporali localmente forti, soprattutto sui rispettivi settori più occidentali. Addensamenti e piogge su alta e Ovest Lombardia e qualche pioggia anche su Ovest Emilia e Nordovest Toscana, buono altrove. Venti da Sudest sul basso Adriatico e su Adriatico largo in genere, da Sud su coste ioniche e Ionio in mare, forti da Sudest sui Canali delle isole maggiori e soprattutto sul Mare di Sicilia e ancora sull’Alto Tirreno, qui con mari molto mossi o anche agitati. Temperature in leggero calo al Nord, in aumento al centro Sud e soprattutto al Sud, con massime sui 25/29°C dove più soleggiato, ma fino a 30/32°C tra Calabria e isole maggiori, anche punte di 33°C in Sicilia.