Previsioni Meteo per oggi, martedì 12 maggio: ancora maltempo al Nord, sole al Centro/Sud. Temperature in aumento

Previsioni Meteo – Le ultime 48 ore sono state all’insegna di abbondanti piogge su molte are delle regioni settentrionali. Accumuli diffusamente sui 60/70/80 mm tra Nord Piemonte, specie Biellese, Nord Vercellese, Nordovest Lombardia, Verbano, localmente anche Comasco, Lecchese, Sud Piemonte, Cuneese, Ponente Ligure, Imperiese, Liguria centrale e sul Friuli Venezia Giulia. Localmente si son raggiunti i 90/100 mm e oltre di pioggia su alcune di queste aree, in particolare su Centro Nord e Est Friuli Venezia Giulia, come a Resia in provincia di Udine con 113 mm, e 109 mm e oltre anche su qualche area dell’Appennino Genovese, come a Bargagli. Buoni quantitativi in genere su tutta la fascia alpina, prealpina, medie e alte pianure del Nord, sul resto del Piemonte, su Centro Nord Toscana e su Nordovest Appennino, con accumuli variabili tra i 10 e i 30 mm, piogge presenti, ma decisamente più deboli e irregolari sulle pianure centro orientali del Nord, su Sardegna e sul resto del Centro, con qualche mm di accumulo e anche in forma più localizzata.

Ma cosa ci dobbiamo aspettare oggi? Una temporanea affievolazione dell’instabilità prima che, nel corso dei prossimi giorni, tornino impulsi perturbati più consistenti, anche se limitati alle aree settentrionali. Come visibile dalla barica in evidenza, il cavo d’onda va trasferendosi verso Est e, al suo seguito, resta una debole-moderata instabilità irregolare che, per la giornata odierna, potrà portare addensamenti nuvolosi e locali piogge sparse al Centro, poi piogge o anche rovesci più diffusi e intensi, al pomeriggio, su Alpi e Prealpi in genere e sui settori centro orientali del Nord. Dalla mappa precipitazioni allegata, sono visibili le aree dove potrebbero accadere con più probabilità i fenomeni, mediamente deboli o irregolari al Centro, qualcuno moderato tra Toscana interna, Umbria e Ovest Marche; rovesci moderati al mattino su Est Friuli VG, mentre piogge e rovesci più diffusi in giornata su Alpi e Prealpi tutte, poi sulle aree centro orientali del Nord, anche qui localmente moderati; qualche fenomeno anche sulle medie e alte pianure settentrionali, su quelle occidentali Piemontesi e sulle aree pedemontane del Nord in genere. Sul resto del Paese, tempo asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature sono in calo per oggi un po’ ovunque, con massime mediamente tra +22 e +26°C in pianura, un po’ oltre, fino a +27/+28°C su estremo Sud, occasionalmente verso i +29°C. Venti, moderati con rinforzi da Sudest un po’ su tutti i bacini, forti sui Canali delle isole maggiori, moderati con locali rinforzi da Sudovest in Appennino.