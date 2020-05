Previsioni Meteo, inizio Giugno all’insegna della variabilità: la tendenza per la prossima settimana

Previsioni Meteo – Una circolazione fresca e moderatamente instabile sarebbe ancora attiva fino a primi di giugno sul Mediterraneo centrale e su diverse aree italiane. Via via essa, però, perderebbe smalto, rispetto agli ultimi giorni di maggio, poichè il centro barico principale tenderebbe ad allontanarsi verso l’Est Europa e, di conseguenza, le vorticità positive diminuirebbero in corrispondenza delle regioni italiane, specie quelle centro meridionali. Ancora qualche pioggia o rovescio per i primi di giugno al Sud, ma a seguire, le ultimissime elaborazioni computerebbero un temporaneo recupero della pressione da Ovest e da Sud, in particolare verso il Mediterraneo centro meridionale e il Centro Sud Italia. Ne conseguirebbe una diminuzione dell’instabilità in via generale a causa di un debole promontorio nordafricano che, dalla Tunisia, si ergerebbe temporaneamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Fino a lunedì 1 giugno, in realtà, fastidi nuvolosi e qualche debole pioggia potrebbero essere ancora possibili, specie sulle regioni meridionali, ma, tra martedì 2 e mercoledì 3, il tempo sarebbe in miglioramento un po’ su tutta la penisola, con piogge in prevalenza assenti o qualcuna occasionale, localizzata. Non si tratterebbe di alta pressione dichiarata, probabilmente solo di un intermezzo debolmente anticiclonico prima dell’arrivo di un flusso umido atlantico che potrebbe portare altra instabilità a seguire.

Infatti, già dal 4, si attiverebbero correnti sudoccidentali spinte da una bassa pressione atlantica in approfondimento verso la Penisola iberica e in direzione soprattutto delle nostre regioni settentrionali e successivamente di quelle centrali tirreniche. Sul Mediterraneo centro meridionale, però, continuerebbe a persistere un moderato promontorio di alta pressione il quale, seppure non particolarmente pronunciato, continuerebbe a protegger le nostre aree meridionali dal flusso atlantico. I sintesi, gli ultimissimi aggiornamenti, in riferimento alla prossima settimana, la prima di giungo, indicherebbero un inizio, lunedì, ancora con qualche rovescio al Sud e occasionalmente sui rilievi del Nord, tempo più asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Successivamente, dal 2-3, ossia fino a metà settimana, possibile fase più generalmente asciutta e anche più soleggiata, salvo qualche fastidio locale. A seguire, dal 4 e fino al 6/7, verso il primo weekend di giugno, possible incremento dell’instabilità al Nord e sulle aree tirreniche per correnti sudoccidentali umide, con fenomeni, grosso modo, sulle aree circoscritte in colore a scala di verde. La nuova circolazione instabile potrebbe interessare poco o nulla la Pianura Padana centro orientale, le aree del medio e basso Adriatico, il Sud peninsulare e le isole maggiori, con tempo più asciutto e anche più soleggiato su queste aree, salvo fenomeni occasionali.

Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo per la prossima settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.