Previsioni Meteo: prospettive di nuova alta pressione e bel tempo verso il prossimo fine settimana

Previsioni Meteo – Conferme circa una instabilità più estesa nella prima parte della prossima settimana, con coinvolgimento più diretto delle aree centro meridionali, dato un accentramento del minimo depressionario agente in queste ore sulle Baleari, verso il Mediterraneo Centrale. A seguire, man mano che il minimo si sposterà più a Est, la circolazione assumerà una componente più settentrionale e anche decisamente più fresca. Rispetto, però, a quanto prospettato fino alle emissioni mattutine, il passaggio instabile o a tratti anche perturbato sull’Ialia, potrebbe essere più veloce ed esaurire la sua azione entro giovedì 21, a causa di una crescita anticiclonica da Ovest che accelererebbe l’assorbimento dell’area depressionaria verso il “Getto principale passante su Centro Est Europa.

Insomma, le prospettive, sulla base dei dati nuovi, sarebbero per ripristino progressivo di condizioni anticicloniche verso il Mediterraneo centrale e sull’Italia nel prossimo fine settimana, 23/24 maggio. La barica in evidenza esprime bene questa tendenza con, appunto, la crescita esponenziale dell’alta oceanica verso soprattutto al Spagna, la Francia e l’Ovest Mediterraneo, dove andrebbero affermandosi i massimi anticiclonici, ma buona e progressiva copertura stabilizzante anche verso i settori centrali del bacino e, quindi, verso tutta l’Italia.

Magari solo le estreme aree settentrionali, quelle alpine e prealpine, potrebbero risentire di passaggi instabili sulla sommità anticiclonica con possibile rischio di temporali verso il 24, ma evenienza da vagliare ancora. Quindi, a partire da venerdì 22 e per 3/4 giorni successivi, probabilmente anche fino a lunedì 25 compreso, il bel tempo generalizzato o quasi, potrebbe tornare a farla da padrone sul’Italia. Per di più, dopo il calo termico associato alla fase perturbata tra il 20 e il 21, con valori anche sotto media per una paio di giorni, specie al Centro Sud, anche le temperature dovrebbero tornare ad aumentare verso il fine settimana 23/24, e portarsi sopra media un po’ ovunque, anche se non in maniera esagerata, solo di qualche grado sopra. Nell’immagine allegata sono evidenziate le anomalie attese per la seconda parte della prossima settimana, con 1/2°C sopra media al Sud Peninsulare, 2/4°C sopra al Centro e in Sardegna, fino a 4/6°C sopra media al Nordovest. Valori nella norma solo su estremo Sud, tra Sicilia e Sud Calabria.

Maggiori dettagli su questa tendenza nei prossimi quotidiani aggiornamenti.