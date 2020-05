Previsioni Meteo: prossima settimana farà più fresco con venti dai Balcani e un po’ di instabilità

Previsioni Meteo – I clima caldo e spesso più che estivo, che ha contrassegnato diverse fasi di maggio, in particolare sulle aree centro meridionali, non caratterizzerà l’ultima settimana del mese, quella prossima. Benchè il weekend e anche l’inizio settimana, possano essere segnati da un moderato flusso relativamente caldo atlantico, in particolare sulle aree centro meridionali, la circolazione sarà occidentale o settentrionale, con perno anticiclonico a Ovest e movimento orario delle correnti, quindi da Nord. A seguire, i massimi di pressione continueranno a porsi a Ovest, con bordo orientale anticiclonico a parziale protezione dell’Italia per qualche giorno, ma con minore vigore geo-potenziale, quindi con componente settentrionale sempre più incidente e via via prevalente sul finire della settimana, anche con ingresso di moderati nuclei di vorticità positiva e incremento dell’instabilità.

Insomma una settimana, l’ultima del mese, via via sempre più fresca, soprattutto da martedì 26 e giovedì 28, in particolare sulle aree centro meridionali e del medio e basso Adriatico, fino a 7°C in meno rispetto alla media e con vento settentrionale sostenuto costantemente presente sulle medesime regioni e anche sul basso Tirreno, Sicilia. Sotto il profilo dei fenomeni, l’aria fresca settentrionale risulterà abbastanza asciutta nella prima parte della settimana, con scarse piogge o qualche fenomeno nelle ore più calde sui rilievi alpini centro orientali, qualcuno occasionale su Abruzzo interno e su Sudovest Piemonte. Poi, invece, dal 29/30, pressione in calo più evidente, correnti fresche settentrionali o orientali più penetranti e rischio di rovesci o locali temporali più diffusi, dapprima su Piemonte, Alpi e Prealpi centro orientali un po’ tutti poi, verso il fine settimana, fenomeni in forma di rovescio o anche temporale, via via più diffusi sull’Appennino in genere e sulle aree settentrionali un po’ tutte.

Maggiori dettagli sul tempo nell’ultima settimana di maggio nei nostri quotidiani aggiornamenti.