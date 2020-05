Previsioni Meteo, sarà un Sabato di super caldo al Sud: temperature estive anche nel Lazio e in Campania

Altra giornata di super caldo al Sud ieri, Venerdì 15 Maggio, al Centro/Sud con +37°C a Comiso, Riesi, Terme Vigliatore, Brolo ed Oppido Mamertina, +36°C a Caltagirone, Gela, Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarone, +35°C a Caltanissetta, Noto, Modica e Piazza Armerina, +34°C a Ragusa e Paola, +33°C a Lecce, Cosenza, Amantea, Castrovillari, Bitritto, Sciacca, Scilla e Santa Cristina d’Aspromonte, +32°C a Bari, Acquaviva delle Fonti, Fasano, Licata, Mazara del Vallo e Corleone, +31°C a Trapani, Castelvetrano, Vibo Valentia, Cittanova e Gioiosa Jonica, +30°C a Pescara, Siracusa, Augusta, Crotone, Termoli ed Enna.

Oggi, Sabato 16 Maggio, farà molto caldo per il quarto giorno consecutivo al Sud con temperature massime tipicamente estive, non solo nelle Regioni più meridionali ma anche nel Lazio e in Campania con temperature massime che supereranno i +33/+34°C da Latina e Frosinone fino a tutta la Campania. In Sicilia avremo nuovamente picchi di +40°C.