Previsioni Meteo: seconda forte ondata di maltempo al Nord tra mercoledì 13 e venerdì 15, altri 150mm di pioggia

Previsioni Meteo – L’italia è divisa in due, con il Centro Nord, ma soprattutto il Nord, alle prese con una circolazione instabile proveniente dal Sud Ovest Mediterraneo, e il Sud ai margini del circuito vorticoso ed esposto, invece, ad aria più asciutta e progressivamente anche molto calda nordafricana, qui magari solo con qualche piovasco occasionale. In questa sede, ci soffermeremo sull’instabilità che, dopo una certa attenuazione nella giornata odierna, tornerà a colpire e anche con consistenza alcune regioni settentrionali tra domani e venerdì 15, con due altre fasi di maltempo. Vanno segnalate anche locali piogge al Centro nella giornata di domani ma, a seguire, solo più nubi irregolari e scarse precipitazioni, quindi focus maltempo centrato sulle aree settentrionali in questa sede.

Un primo step più instabile sul Nord Italia è atteso per domani, mercoledì 13 maggio. Già dalla mattinata, nubi e rovesci diffusi su Piemonte centro occidentale e su alta Lombardia, piogge e rovesci sparsi sul resto del Nord e su alta Toscana. Al pomeriggio, i rovesci e anche i temporali si intensificheranno su Centro Nord Piemonte, alta Lombardia e anche sulla Liguria centrale con fenomeni temporaneamente forti; piogge sparse sul resto del Piemonte, sulla Lombardia centrale, sulla Liguria e su Alpi e Prealpi centro orientali. Meglio altrove al Nord. In serata, maltempo tra alto Piemonte e alta Lombardia con rovesci e temporali forti; qualche rovescio sulla Liguria centrale e sparsi su Alpi e Prealpi centro orientali, meglio altrove. Entro la mezzanotte, possibili accumuli fino a 30/40 mm tra alto Piemonte e alta Lombardia, 10/20 mm sul resto del Piemonte, su medie e alte pianure e su Alpi e Prealpi centro orientali, alcuni mm altrove al Nord.

Precipitazioni più deboli e irregolari nella giornata di giovedì 14 sulle aree settentrionali, con accumuli più effimeri, da qualche mm fino a max 10 mm localmente, specie nel pomeriggio-sera tra Emilia e Centro Sud Lombardia. Attenzione, a seguire, a un secondo e più intenso peggioramento atteso dalla notte su venerdì 15 e poi nella giornata di venerdì, in particolare tra alto Piemonte e alta Lombardia, ma diffusamente anche su tutti i settori alpini e prealpini centro orientali, localmente fino alle medie e alte pianure. Possibili rovesci e temporali forti, ma anche rischio di nubifragi tra Biellese, Ossola, Verbano, Nord Vercellese, Nord Novarese, poi su area grandi Laghi, Comasco, Lecchese, anche su Nord Milanese. Piogge e locali rovesci sulla Liguria, pochi fenomeni altrove al Nord o deboli e localizzati. Nell’immagine precipitazioni riferita ai prossimi 3 giorni, abbiamo sintetizzato le aree più interessate dalle piogge, con maggiori accumuli su quelle colorate più scuro: possibili fino a altri 150 mm tra alto Piemonte e Nordovest Lombardia, 70/80 mm sul Friuli Venezia Giulia e altri 30/40 mm tra Liguria e Nord Toscana, quindi ancora fasi di maltempo accentuato su queste aree nei prossimi giorni. Sul resto del Nord, nubi e precipitazioni sparse, ma non di particolare importanza.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per la fase di instabilità protratta sulle regioni settentrionali, apportando quotidiani aggiornamenti.