Previsioni Meteo: spifferi freschi dai Balcani, temperature in calo e instabilità temporalesca

Previsioni Meteo – Le correnti fresche settentrionali hanno oramai preso il sopravvento su gran parte del paese. Rispetto all’inizio settimana e ancor più rispetto al weekend trascorso, a oggi si sono persi mediamente 5/7C° un po’ su tutto il territorio, con calo termico apprezzabile ovunque, in maniera più sensibile sulle regioni adriatiche e appenniniche. La configurazione barica che sta caratterizzando il tempo sul Mediterraneo centrale, espressa nell’immagine in evidenza, vede un’ampia area depressionaria in azione sulle regioni orientali europee e che marginalmente influenza il nostro territorio, attivando correnti settentrionali più efficaci sulle nostre regioni soprattutto del versante adriatico e meridionali. I fulcri depressionari principali, tuttavia, sono ancora lontani dalla nostra penisola, mediamente localizzati sulle regioni occidentali del Mar Nero e in prossimità dell’Egeo, di conseguenza le vorticità annesse alla circolazione instabile sono fiacche e fiacche anche le precipitazioni, almeno per il momento.

Previsioni Meteo per oggi, mercoledì 27 maggio

Nella cartina fenomeni integrata abbiamo evidenziato, a scala di colore verde, i possibili settori maggiormente interessati da nuvolosità e da qualche rovescio. Le nubi irregolari più diffuse le ritroveremo sulle regioni del medio e basso Adriatico, su quelle relative appenniniche poi, in giornata, sulla Calabria, sulla Sicilia centro orientale e diffusamente, qui sin dal mattino, su Ovest Piemonte. Su tutte queste aree saranno possibili, naturalmente, locali addensamenti associati a qualche rovescio veloce, ma si tratterà di addensamenti e fenomeni molto localizzati, sulla gran parte dei settori circoscritti, infatti, il tempo sarà asciutto, magari con nubi irregolari diffuse, ma anche con schiarite. Semmai su alcune aree tra il Pollino e il Cosentino settentrionale, su centro Sud Calabria, su Sud Sicilia e sul Sudovest Piemonte, potrà esserci qualche addensamento in più con possibili fenomeni localmente moderati. Sul resto del Paese, in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato.

Previsioni Meteo per domani, giovedì 28 maggio

Per domani, giovedì 28, nubi irregolari insisteranno sulle aree meridionali, ma sempre con fenomeni deboli e localizzati, spesso occasionali, specie tra Puglia, Lucania e Calabria, qualche addensamento o nubi irregolari, specie nella notte prossima, anche tra Sudest Abruzzo, coste molisane e Nord Gargano, ma anche qui fenomeni scarsi o semmai qualcuno debole occasionale. Qualche fenomeno in più, invece, è atteso sui settori prealpini centro orientali, al Nordest e su Ovest Piemonte, anche con locali rovesci moderati mentre, in serata, saranno possibili primi temporali, in particolare tra Centro Nord Veneto e Friuli VG, ma rovesci più intensi anche in prossimità delle Dolomiti, Prealpi venete e Lombarde orientali. Tempo sempre in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del paese.

Le temperature, sia per oggi che per domani, saranno decisamente fresche su tutto il paese, in misura maggiore sulle aree adriatiche, appenniniche e meridionali, fino a 4/7°C sotto la media. Da segnalare, infine, una ventilazione moderata, a tratti forte settentrionale, più intensa sui bacini, specie del medio-basso adriatico, localmente tirrenici centro meridionali e sui Canali delle isole maggiori.

