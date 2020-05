Previsioni Meteo Toscana: nubi in aumento, domani piogge diffuse e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso in mattinata con addensamenti a tratti più consistenti sulle zone settentrionali, in prevalenza velato nel pomeriggio. Aumento della nubi in tarda serata a partire dalla costa e zone di nord-ovest.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati con rinforzi di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: tra poco mossi e mossi, in particolare al largo e coste esposte al flusso di Scirocco.

Temperature: stazionarie e ancora superiori ai valori tipici del periodo.

Domani perturbato con cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più frequenti ed abbondanti nottetempo e in mattinata sulle zone settentrionali dove i fenomeni potranno risultare anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Temporaneo miglioramento nel pomeriggio con precipitazioni isolate sulle zone settentrionali e interne e ampie schiarite su costa e zone centro meridionali; in serata nuova intensificazione con possibili rovesci e temporali sulle zone settentrionali.

Venti: di Scirocco, moderati nell’interno fino a forti su litorale, Arcipelago e zone appenniniche (in particolare crinale e sui versanti emiliano-romagnoli). Rotazione a Libeccio tra il pomeriggio e la sera.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, massime in generale calo, in particolare nell’interno.

Martedì 12 inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi sul centro-nord della regione, miglioramento nel corso della giornata con schiarite e precipitazioni che risulteranno via via più isolate fino a cessare nel pomeriggio.

Venti: inizialmente moderati di Libeccio ma in attenuazione.

Mari: molto mossi, in attenuazione.

Temperature: massime in aumento in Maremma.

Mercoledì 13 nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord-ovest dove non sono escluse deboli e locali piogge.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati sulla costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve calo, massime in ulteriore rialzo, con massime nuovamente superiori alle medie del periodo.

Giovedì 14 nuvoloso o molto nuvoloso, con basso rischio di qualche debole pioggia sulle zone settentrionali.

Venti: deboli di Scirocco.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.