Previsioni Meteo Toscana: oggi temperature massime in sensibile calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, più probabili e frequenti al centro-sud nel corso della notte e nuovamente a partire dalle ore pomeridiane. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità e associati a colpi di vento o grandinate.

Venti: deboli da nord-est, fino a moderati in Appennino con rinforzi sui crinali.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie le minime o in ulteriore aumento al nord, in sensibile calo le massime con valori non oltre 21-23 gradi.

Domani instabile fino al mattino con piogge e residui rovesci sulle zone orientali e meridionali della regione. Schiarite progressivamente più ampie, in mattinata già sul nord-ovest, in estensione a gran parte della regione dal pomeriggio.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sui rilievi.

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Giovedì 21 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento con punte di 25-26 gradi nelle pianure interne.

Venerdì 22 sereno o poco nuvoloso in mattinata, dal pomeriggio velature in transito e qualche addensamento sul nord-ovest.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento con punte di circa 28 gradi nelle pianure interne.