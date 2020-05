Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento con punte fino a 30°C

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne nel pomeriggio, associate a isolate precipitazioni a carattere di rovescio o breve temporale.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in aumento fino a sfiorare 30 gradi sulle zone centro-meridionali.

Lunedì 18 inizialmente sereno, ma tendenza ad aumento della nuvolosità alta e stratificata nel corso della mattina. Nel pomeriggio cielo prevalentemente nuvoloso, ma con bassa probabilità di pioggia.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte fino a 28-30 gradi.

Martedì 19 previsione ancora incerta, ma al momento pare possibile un peggioramento con precipitazioni sparse, più probabili al sud e nelle zone orientali.

Venti: tra deboli e moderati da est, nord-est.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione.

Mercoledì 20 previsione incerta. Al momento cielo parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: stazionarie.