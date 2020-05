Previsioni Meteo Toscana: deboli e locali piogge, temperature in aumento nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sul nord ovest e sulle zone interne della regione. Nel corso della mattina tendenza a miglioramento con precipitazioni gradualmente meno frequenti. Nel pomeriggio residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio sulle zone interne, specie a ridosso dei rilievi, ampie schiarite a partire dalla costa. In serata velato.

Venti: inizialmente da deboli a moderati di Libeccio con rinforzi sul Litorale centro settentrionale, ma in attenuazione. Dal pomeriggio Scirocco fino a moderato su Arcipelago e costa centro meridionale.

Mari: molto mossi i bacini settentrionali, mossi gli altri, ma in attenuazione.

Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento.

Domani poco o parzialmente nuvoloso per nubi sottili e stratificate. Nubi più compatte sulle zone settentrionali ed in particolare sul nord ovest dove non sono escluse deboli e locali piogge.

Venti: di Scirocco, deboli nell’interno, moderati o forti sulla costa centro meridionale, in Arcipelago e sui rilievi meridionali.

Mari: mossi, localmente molto mossi al largo e sui settori meridionali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento, più sensibile nelle zone interne. Valori nuovamente superiori alle medie del periodo.

Giovedì 14 velato con addensamenti più consistenti sul nord ovest dove non si esclude qualche debole pioggia in particolare tra il pomeriggio e la sera.

Venti: deboli o al più moderati in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: mossi in attenuazione.

Temperature: in aumento con valori superiori alle medie.

Venerdì 15 velato con addensamenti più consistenti sul nord ovest dove saranno possibili precipitazioni, specie a ridosso dei rilievi.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: in calo le massime.

Sabato 16 nuvoloso per nubi stratificate, più consistenti sulle province centro meridionali.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.