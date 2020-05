Previsioni Meteo Toscana: oggi temperature massime fino a 28-29°C nelle zone interne di pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso in nottata con locali piogge sulle province settentrionali, ampie schiarite in mattinata. Nel pomeriggio addensamenti sui settori nord della regione con possibilità di isolati rovesci sull’Appennino Tosco-Emiliano, parzialmente nuvoloso altrove.

Venti: in prevalenza deboli meridionali, fino a moderati su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore aumento su valori superiori alle medie del periodo; massime fino a 28-29 gradi nelle zone interne di pianura.

Domani evoluzione ancora incerta: nuvoloso con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in graduale estensione dalle province settentrionali a quelle centrali. Fenomeni più probabili nelle zone interne e sui rilievi. Miglioramento in serata.

Venti: moderati o forti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in deciso calo.

Sabato 16 nuvoloso o molto nuvoloso per nubi stratificate, più consistenti sulle province centro meridionali.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Domenica 17 parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento.