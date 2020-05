Previsioni Meteo, tra 11 e 12 maggio il Vortice Polare piomba sul Centro Europa: neve a bassa quota alle porte del Nord Italia

Previsioni Meteo – Abbiamo già rilevato in più sedi l’anomala performance del Vortice Polare nello scorso semestre invernale. Un vortice particolarmente pimpante, molto su di giri, quasi instancabile e soprattutto molto longevo, si pensi che da gennaio, solo in questi giorni pare riuscire a gettare la spugna. Avevamo anticipato, in altra sede, che quando si sarebbe realizzato l’atto finale di questa prova di forza decisamente anomala del VP, l’atmosfera generale avrebbe subito drastiche conseguenze per qualche fase, con sconvolgimento della circolazione per azioni meridiane improvvise e di varia natura. Così sarà nei prossimi giorni, perché la disfatta del Vortice Polare è in atto già da queste ore e verso il fine settimana nuclei freddi impazziti e certamente anomali per il periodo, vagheranno per le medie latitudini portando freddo anomalo e fuori stagione dapprima sugli States (entro il weekend nevicate fino a bassa quota nello stato di New York, Pennsylvania, New Jersey occidentale) poi anche sul Centro Nord Europa. Sul vecchio continente, a farne le spese saranno, oltre agli Stati più settentrionali, parte della Francia, la Germania, buona parte delle Regioni elvetiche, l’Austria centro-occidentale e un po’ tutti i settori centrali.

Per inizio settimana, un lobo del Vortice Polare transiterà sul Centro Nord Europa, con cavo ciclonico bene attivo fino ai settori citati, portando un sensibile calo delle temperature, anche nell’ordine di 15°C, e soprattutto arrecando instabilità associata, persino con nevicate fino a quote basse. In particolare tra la Germania centro-meridionale, Baviera-Baden, la regione Grand Est della Francia, le aree centro settentrionali elvetiche, l’Austria centro occidentale, poi quasi tutta la Repubblica Ceca e il Centro Sud della Polonia, tra lunedì e martedì prossimi, 11 e 12 maggio, si piomberà letteralmente in inverno, con freddo fuori stagione, piogge, ma soprattutto nevicate che potrebbero arrivare fino a 400 m. Un’atmosfera surreale per queste aree, quasi alla metà di maggio. Le isoterme fredde dovrebbero limitarsi ai settori elvetici e austriaci e non in grado di raggiungere, secondo i dati attuali, le nostre Alpi ove lo zero termico dovrebbe mantenersi oltre i 2000 m e, quindi, con neve, sui nostri comparti più settentrionali, ad alta quota. Tuttavia, l’evoluzione è molto dinamica tanto da non escludere del tutto sconfinamenti freddi anche verso i nostri settori alpini più a Nord. L’onda fredda dovrebbe essere assorbita verso il flusso subpolare entro mercoledì 13 e, a seguire, l’evoluzione prevede, invece, l’arrivo di una circolazione opposta, calda subtropicale anche verso il Centro Europa.