Previsioni Meteo, ultimi giorni di Maggio con un clima autunnale: maltempo, forti venti freschi e temperature in calo

Previsioni Meteo – Come ampiamente anticipato da queste pagine, il finale di maggio sarà caratterizzato da una circolazione continentale che porterà un clima decisamente fresco e via via instabile su gran parte del paese. Prodromi di cambiamento si concretizzeranno via via nel corso della settimana, con i fenomeni più evidenti, inizialmente, rappresentati dal vento e da un calo termico generale, poca instabilità in forma di pioggia fino a metà settimana circa o debole localizzata. Da venerdì 29 e per gran parte del’ultimo fine settimana di maggio, invece, al vento e alle temperature costantemente sotto media, si assocerà anche una diffusa instabilità che riguarderà molte nostre regioni, soprattutto instabilità convettiva nelle ore più calde sotto forma di rovesci e temporali, ma precipitazioni presenti anche nelle ore serali-notturne e mattutine. L’artefice di questo peggioramento, che a tratti potrà essere connotato senza dubbio di tipo autunnale, sarà una bassa pressione continentale, quindi caratterizzata al suo interno da aria piuttosto fresca, la quale avanzerà progressivamente da Est verso le nostre regioni centro meridionali, ponendo il minimo depressionario, nella fase clou dell’evento, tra le regioni dell’ex Jugoslavia e il medio e basso Adriatico, ma allargando le sue anse cicloniche a gran parte del territorio italiano, così come rappresentato nell’immagine barica in evidenza.

Per il periodo più instabile, atteso tra venerdì e domenica prossimi, l’avvezione di vorticità positiva, man mano che la bassa pressione avanzerà da Est verso Ovest, si farà più significativa e tale da attivare fronti nuvolosi da Nord o da Est sempre più incidenti, in particolare sulle nostre regioni alpine, prealpine e centro meridionali peninsulari in genere, soprattutto appenniniche e interne. A fasi alterne e entrando più nel dettaglio, rovesci e temporali riguarderanno, a iniziare da venerdì 29, il Trentino centro meridionale, il Nord Veneto, il Friuli, l’alto Piemonte e il Centro Ovest Piemonte in genere, la Liguria, il Nord Appennino e diffusamente la Toscana, il Lazio, il centro Sud appennino tutto, fino alla Calabria, e localmente il Centro Est Sicilia. I fenomeni temporaleschi o sotto forma di rovescio, anche localmente forti, sono attesi, in particolare, sulle aree colorate più in scuro, ossia tra Sud Torinese e Cuneese, nel Piemonte Centro meridionale, localmente sulle Prealpi, alto Piemonte e diffusamente tra Umbria, aree interne laziali, abruzzesi e su alto Molise. Fenomeni diffusi e moderati, localmente forti, sul resto delle aree colorate, più deboli e irregolari sui settori con colorazione più chiara. Instabilità fiacca o assente su gran parte della pianura Padana, su Sud e coste della Puglia, sulle aree occidentali di entrambe le isole maggiori e anche sulle coste del basso Tirreno, tra Campania e Calabria tirrenica. Il tutto, con venti moderati o forti settentrionali e stato termico sotto media, piuttosto fresco, quindi, per tutto il weekend, benchè leggermente meno rispetto a qualche giorno prima.

