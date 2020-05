Previsioni Meteo Veneto: nuovo aumento della pressione, tempo stabile e soleggiato

“Lunedì nuovo aumento della pressione con tempo stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, moderata attività cumuliforme in montagna durante le ore centrali con possibili locali precipitazioni associate. Martedì modesta variabilità determinata dalla presenza di un nucleo depressionario sull’Europa orientale che farà affluire correnti moderatamente instabili orientali. Seguirà tempo in prevalenza stabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, pubblicate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani tempo stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, sulle zone montane poco nuvoloso salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo, massime in ripresa.

Venti. In prevalenza deboli variabili salvo possibili moderati rinforzi da sud-est sulla costa. In quota moderati da nord-ovest, anche tesi sulle cime dolomitiche più alte.

Mare. Calmo o poco mosso.

Martedì 26 sereno o poco nuvoloso salvo formazione di locali annuvolamenti durante le ore centrali, in particolare a ridosso dei rilievi con possibilità di qualche locale rovescio. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in locale diminuzione. Venti moderati/tesi da nord-ovest in quota, in pianura dai quadranti orientali deboli a tratti moderati.

Mercoledì 27 tempo stabile, in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli nel pomeriggio a ridosso dei rilievi che non si esclude possano essere associati a locali rovesci, specie sulle Prealpi. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti settentrionali deboli/moderati in quota, a regime di brezza nelle valli; in pianura deboli variabili con brezze sulla costa.