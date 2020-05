Previsioni Meteo Veneto: possibili piogge tra sabato e domenica

“La pressione è in aumento e ciò porterà una diminuzione della probabilità di precipitazioni rispetto ai giorni scorsi; in particolare venerdì nessuna precipitazione su tutta la Regione. Tra sabato e domenica invece probabilità di precipitazioni in aumento perché il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull’Europa Settentrionale ed in spostamento da ovest ad est. Lunedì nuovamente circolazione anticiclonica, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature nella norma“: sono le previsioni meteo riportate del consueto bollettino di Arpa Veneto.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al mattino e parzialmente nuvoloso o nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì di notte saranno in aumento leggero/moderato, di giorno senza variazioni di rilievo; valori notturni sopra la media in modo leggero/moderato, valori diurni prossimi alla media.

Venti. Sulla pianura in prevalenza deboli/moderati con direzione variabile, sulla costa ed in prossimità dei rilievi a regime di brezza. Nelle valli brezze. In alta montagna moderati da nord-ovest.

Mare. Poco mosso.

Domani di notte nuvolosità in diminuzione, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento dapprima sui monti e verso sera anche sulla pianura.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti; nella seconda metà di giornata probabilità in aumento a partire dai monti, di sera andando da sud a nord da bassa (5-25%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali a diffuse con temporali più probabilmente sulle zone pedemontane e montane.

Temperature. Con andamento irregolare nelle ore notturne ed in aumento leggero/moderato nelle ore diurne.

Venti. Sulla pianura in prevalenza deboli/moderati con direzione variabile, su costa e zone limitrofe da deboli/moderati fino al mattino a moderati/tesi dal pomeriggio da sud-est. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

Mare. Poco mosso fino al pomeriggio, mosso di sera.

Domenica 24 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente fino al mattino e sulla pianura. Temperature in aumento fino al primo mattino e poi in calo con minime a tarda sera. Ventosità in aumento sulla pianura.

Lunedì 25 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.