Arriva il primo film interamente girato nello Spazio: Tom Cruise ed Elon Musk lo faranno diventare realtà

La NASA sta lavorando ad un film con Tom Cruise che sarà girato sulla Stazione Spaziale Internazionale: lo ha annunciato via Twitter l’amministratore dell’Agenzia statunitense, Jim Bridenstine. “Abbiamo bisogno di forme di comunicazione popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della NASA“, ha dichiarato Bridenstine.

Secondo quanto riportato da Deadline, Tom Cruise ed Elon Musk starebbero lavorando alla realizzazione del primo film girato interamente nello Spazio. Nonostante non ci sia ancora nessun coinvolgimento da parte di uno studio cinematografico, Deadline sostiene che l’attore ed il CEO di Tesla siano alle prime fasi della preparazione per il film, e che il fondatore di SpaceX abbia richiesto ufficialmente aiuto alla NASA per la riuscita del progetto.

Cruise è attualmente impegnato con le riprese del settimo film di “Mission Impossible”, sospese a causa del Coronavirus e per le quali è rimasto bloccato a Venezia all’inizio dell’emergenza.