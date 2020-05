Legumi e cereali contenenti botulino, scatta l’allarme del Ministero della Salute: “non consumare e riportare in negozio” [MARCHI E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un lotto di zuppa con legumi e cereali Zerbinati, a causa della sospetta presenza di botulino. Il prodotto in questione è distribuito in monoporzioni da 310 grammi. Il numero di lotto incriminato è il 20-113, con data di scadenza 01/06/2020. La zuppa richiamata è stata prodotta da Zerbinati nello stabilimento di via Salmazza 7 a Borgo San Martino (Alessandria). Già nei giorni scorsi erano state richiamate le zuppe a marchio Esselunga e Consilia con lo stesso numero di lotto, anch’esse prodotte da Zerbinati. A chi avesse già acquistato la zuppa, nel solo lotto in questione, è pregato di non consumare e di restituire al punto vendita d’acquisto.