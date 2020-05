Ritirati cereali dagli scaffali: attenzione al consumo, l’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO]

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per cereali marchio DESPAR VITAL. Si tratta del prodotto MULTIGRAIN DI RISO E FRUMENTO INTEGRALE, venduto in confezioni da 375 grammi, prodotto dall’azienda MOLINO NICOLI S.p.A. nello stabilimento di via Antonio Locatelli n.°6 – 24060, Costa Di Mezzate (BG). Il motivo del richiamo è indicato in “Problematica di errato confezionamento: l’astuccio in vendita non contiene la versione “classica” del prodotto, ma quella con “cioccolato fondente”. Il “cioccolato” contiene “Lecitina di soia”, allergene non dichiarato in etichetta”.

La data di scadenza del prodotto – si legge nelle avvertenze – è stampata sulla patella superiore dell’astuccio. Il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e limitatamente alla scadenza indicata (16/10/2021). I consumatori che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di riportarlo e riconsegnarlo al punto vendita.