Roma, esplode una palazzina a Marino: bambina estratta viva dalle macerie, si cercano altri dispersi

Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani. Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte alcune persone. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le maceria.

L’esplosione è avvenuta a seguito di una fuga di gas alle 20 di oggi in una palazzina di tre piani nei pressi di Marino, ai Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Sarebbero 3 i feriti nell’esplosione: una donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale, mentre sarebbero rimaste lievemente ferite una mamma e la sua bambina. Secondo quanto si apprende, la maggior parte degli appartamenti erano disabitati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che indagano sulle cause dell’esplosione.