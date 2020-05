Rover alimentato al laser esplorerà le scure ombre della luna alla ricerca del ghiaccio, prezioso per i colonizzatori del futuro

“Il programma Discovery & Preparation dell’ESA ha finanziato il progetto di un sistema laser per mantenere l’alimentazione di un rover fino a 15 km di distanza mentre esplora questi scuri crateri.

Alle latitudini lunari più alte, il Sole rimane basso sull’orizzonte per tutto l’anno, creando lunghe ombre che avvolgono i crateri sprofondati nell’oscurità permanente, potenzialmente su una scala temporale di un miliardo di anni.

I dati ottenuti dai veicoli orbitanti LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, Chandrayaan-1 dell’ISRO, l’agenzia nazionale indiana per la ricerca spaziale, e SMART-1 dell’ESA, mostrano che queste ‘regioni permanentemente in ombra’ sono ricche di idrogeno, suggerendo fortemente che qui possa trovarsi ghiaccio d’acqua.

Oltre ad avere un interesse scientifico, questo ghiaccio potrebbe risultare prezioso per i colonizzatori della luna, come sorgente di acqua potabile, ossigeno per respirare e come fonte di idrogeno combustibile per i razzi vettori. Ma saperlo per certo significa andare in questi crateri scuri e perforare.

Qualsiasi rover in esplorazione nelle regioni ombrose dovrebbe fare a meno dell’energia solare, avendo a che fare con temperature che si possono paragonare alle superficie di Plutone, fino a –240°C, appena 30 gradi sopra lo zero assoluto.

“La raccomandazione standard per una situazione di questo tipo è di equipaggiare il rover con generatori termoelettrici di radioisotopi basati sul nucleare”, commenta l’ingegnere robotico dell’ESA Michel Van Winnendael. “Ma ciò presenta problemi di complessità, di costo e di gestione termica – il rover potrebbe riscaldarsi così tanto che ricercare ed analizzare i campioni di ghiaccio diventerebbe in realtà impraticabile”.

“In alternativa, questo studio ha guardato alla possibilità di sfruttare un sistema di alimentazione basato sul laser, ispirato da esperimenti laser effettuati a terra per mantenere alimentati i droni e farli volare per ore ed ore”. Il contratto di 10 mesi denominato PHILIP – Powering rovers by High Intensity Laser Induction on Planets -, è stato stipulato per l’ESA dall’italiana Leonardo e dall’Istituto Nazionale di Ricerca e Sviluppo per Optoelettronica della Romania, che hanno presentato un progetto completo di missione di esplorazione con alimentazione a laser.