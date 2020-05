Scoppia incendio in una rimessa: 5 feriti e ingenti danni al locale

Un incendio è esploso nel primo pomeriggio a Palazzolo dello Stella (Udine). Le fiamme sono divampate all’interno di un locale annesso ad una villetta, adibito a deposito di vario materiale, al cui interno vi erano uno scooter, due falciatrici e diverse attrezzature subacquee tra cui un compressore, bombole di aria compressa e tute in neoprene utilizzate per le immersioni. Accortosi di quanto stava accadendo, il proprietario dell’immobile, un uomo di 56 anni, ha tentato di spegnere le fiamme con l’ausilio di un tubo in gomma usato per l’irrigazione del giardino, rimanendo leggermente ustionato. In suo aiuto sono accorsi i vicini di casa, i quali pero’ rimasti intossicati per il denso e notevole fumo sprigionatosi dalla combustione del materiale plastico. Il bilancio dell’incendio è dunque di cinque persone ferite: i quattro sono ricoverati in ospedale.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cervignano del Friuli e di Codroipo con 4 mezzi e 12 uomini che sono infine riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza il locale. Il rogo ha provocato ingenti danni all’immobile. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.