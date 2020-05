Sentinel-6A a tutto volume: i test acustici simulano l’impatto sonoro del lancio

Il satellite di osservazione della Terra Sentinel-6A è in fase di test a tutto volume. Gli ingegneri spaziali di Airbus stanno “bombardando” con il suono l’ultimo satellite del programma europeo per la sicurezza e per l’ambiente “Copernicus” all’interno di una speciale camera dello Space Test Center Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) di Ottobrunn, vicino a Monaco in Germania. Il test del rumore acustico simula l’impatto sonoro al quale il satellite sarà sottoposto durante il lancio del razzo.

La camera, che copre un’area di circa 100 m2 ed è dotata di enormi altoparlanti, è sigillata ermeticamente durante i test che consistono in quattro esplosioni sonore di 60 secondi l’una e colpiscono il satellite con intensità crescente. Al suo apice, Sentinel-6A riceverà l’impatto di 140 decibel (dB). Per fare un confronto, un suono di circa 50 dB è piacevole per l’orecchio, a circa 100 dB il rumore diventa fastidioso e circa 120 dB è doloroso. Un martello pneumatico o una motosega producono circa 110 dB. Un aumento di 10 dB significa raddoppiare il livello sonoro percepito.

“Copernicus Sentinel-6” è una missione di altimetria oceanografica operativa che misurerà costantemente la topografia degli oceani nel corso dei prossimi dieci anni. Sentinel-6 è dotato di un radar-altimetro che fornirà osservazioni frequenti e ultra precise sull’altezza della superfice degli oceani su scala globale. Queste informazioni sono indispensabili per il monitoraggio continuo dei cambiamenti del livello dei mari, un indicatore fondamentale dei cambiamenti climatici e un elemento essenziale dell’oceanografia operativa. Sentinel-6 coprirà ogni 10 giorni fino al 95% della superficie degli oceani liberi dai ghiacci, fornendo informazioni cruciali su correnti oceaniche, velocità del vento e altezza delle onde, al fine di migliorare la sicurezza marittima.

Due satelliti Sentinel-6 dedicati a Copernicus, il programma europeo per l’ambiente e la sicurezza, sono stati sviluppati sotto la direzione industriale di Airbus. Il satellite Sentinel-6 fa parte della serie di missioni Copernicus dell’Unione Europea ed è stato creato anche grazie alla cooperazione internazionale tra ESA, NASA, NOAA ed EUMETSAT.

