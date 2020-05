Fanno sesso in pieno giorno su un pontile del lago Sirio: la foto è diventata virale sui social

E’ accaduto circa un mese fa, il 14 maggio, in provincia di Torino, dove i residenti di Chiaverano, sul lago Sirio, sono stati inconsapevoli spettatori di un inaspettato “spettacolo” a luci rosse: una coppia faceva sesso sul pontile del lago in pieno giorno, verso le 13:30 circa. Sul posto, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, è arrivato il vicesindaco Maurizio Tentarelli. Al suo arrivo i due, già perfettamente rivestiti, stavano andando via.

La foto è divenuta talmente virale da finire anche sulla nota pagina satirica “Commenti Memorabili” che scrive: “Con l’attuale Fase 2 in corso, è possibile tornare a frequentare gli spazi aperti per fare un po’ di sport, ma forse la coppia ha frainteso il senso di “attività fisica” consentita, dato che con le nuove disposizioni si tratta di attività motorie “individuali” e no, quel tipo di “sport” non va bene in pubblico nemmeno “in solitaria””.

“Devo dire che di solito le persone sono rispettose delle indicazioni. C’è tanta gente che passeggia, ma non si ferma”, ha commentato Tentarelli. “Quando sono arrivato – ha spiegato in merito al caso del pontile – la coppia si è dileguata. Io ho potuto assistere solo a quel fuggi fuggi frettoloso di due persone che in un batter d’occhio sono scomparse tra la boscaglia. Ma chi era lì ha potuto vedere tutto, e quando dico tutto, intendo dire, proprio tutto. Mi hanno raccontato che si trattava di una coppia sulla trentina d’anni, non proprio dei ragazzini”.

“Gli è andata bene, avrebbero preso numerose multe, oltre che denunce penali”, ha aggiunto. Il sindaco di Chiaverano, Maurizio Fiorentini, ha dichiarato di essere rimasto “senza parole. Si è sempre saputo che lì, di notte, succede di tutto. Ma in pieno giorno non si era mai verificato nulla di simile”.