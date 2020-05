Sicilia: avvistamento di delfini davanti al porto di Riposto, nel Catanese [VIDEO]

Splendido avvistamento di delfini in Sicilia, in particolare a Riposto, in provincia di Catania. A segnalarlo, Alessandra Raffa, volontaria dell’associazione Marecamp la quale ha girato personalmente il video che vi proponiamo di seguito.

Il video, è stato condiviso sui social con la seguente didascalia: “Ancora costretti a terra, eccovi un nostro avvistamento di Tursiopi fresco fresco per dare seguito alla serie #delfinialporto! Attenzione, non è la solita bufala, siamo davvero al #porto di #Riposto :D”

Quindi non ci resta che augurarvi buona visione!