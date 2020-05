Sorpresi dal maltempo in montagna: soccorsi 3 giovani nella zona dei Laghi Gemelli

Intervento notturno per i tecnici della VI Delegazione Orobica: 3 giovani ieri hanno raggiunto il Passo di Mezzeno, a 2150 metri di quota, e hanno deciso di passare la notte in tenda nella zona dei Laghi Gemelli.

Dopo il peggioramento della situazione meteo, i giovani hanno chiesto aiuto.

La Centrale Soreu di Areu ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, che in circa un’ora hanno raggiunto a piedi i ragazzi: sono stati trovati in buone condizioni e accompagnati al riparo in un bivacco.