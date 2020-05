Continua la storica avventura della Crew Dragon: la DIRETTA dell’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO]

Dopo un sabato storico che ha segnato il ritorno degli Stati Uniti nello spazio a bordo di una navicella privata, la SpaceX di Elon Musk, ancora oggi gli occhi del mondo sono puntati verso la Crew Dragon. E’ atteso circa alle 16.13 l’attracco della navicella alla Stazione Spaziale Internazionale. In questo momento nello Spazio è notte, ma alle 15.30, ora di inizio delle manovre di attracco, dovrebbe iniziare l’alba.

L’evento ha segnato una svolta epocale. La partenza, prevista inizialmente per mercoledì 27 maggio, è stata posticipata a sabato 30 maggio a causa del maltempo. Anche ieri vi era il 50% di probabilità della partenza, ma poi il lancio è stato effettuato, tra la gioia di Elon Musk e lo stupore di Trump e del mondo intero.

La Crew Dragon ha sorvolato anche i cieli d’Italia, come hanno mostrato le svariate foto postate sui social. Adesso la Crew Dragon sta raggiungendo la Stazione Spaziale Internazionale, luogo di scambio internazionale e di riferimento nello spazio che ha il principale scopo di fare ricerca.

Da 5-6 anni la Stazione Spaziale Internazionale ha una porta di attracco nuova, e anche gli ultimi razzi sono compatibili, come la Crew Dragon. Uno Space Shuttle invece non riuscirebbe ad attraccarsi a questa porta.

Noi di METEOWEB seguiremo l’evento in DIRETTA.

ORE 15.52 Dopo aver fatto alcune manovre di prova, andate bene, gli astronauti hanno terminato i test e si stanno riposizionando di fronte alla Stazione Spaziale.

ORE 15.34 Gli astronauti stanno per iniziare le manovre di attracco. Stanno anche tenendo d’occhio le riserve di carburante, in quanto dovranno tornare sulla Terra con la stessa navicella. Una volta iniziato l’attracco devono effettuare tutta una serie di verifiche e poi potranno finalmente entrare nella Stazione Spaziale Internazionale.

ORE 15.26 La navicella è parcheggiata davanti alla Stazione Spaziale. Sta aspettando la conferma per avvicinarsi manualmente.

ORE 15.25 Per via degli spostamenti dei satelliti è stato momentaneamente perso il segnale con la navicella. Non si tratta di un fenomeno preoccupante, in quanto succede spesso nello spazio.

ORE 15. 20 Tra dieci minuti inizieranno le operazioni di attracco. Una volta giunti alla Stazione e attraccati dovranno effettuare delle verifiche, in primis accertandosi che la pressione sulla navicella sia uguale a quella sulla Stazione Spaziale. La navicella si trova al momento sopra l’Oceano Pacifico e si sta avvicinando al Sud America. Tra pochi minuti i piloti attiveranno comandi manuali.