Spazio: a Cape Canaveral fervono i preparativi per il primo volo umano dal suolo americano dal 2011

Fervono i preparativi a Cape Canaveral, in attesa del 27 maggio, quando avverrà il primo volo umano dal suolo statunitense dopo il ritiro dello Shuttle nel 2011: sul posto sono giunti i due astronauti protagonisti della missione della capsula Crew Dragon della SpaceX, i due astronauti della NASA, Bob Behnken e Doug Hurley.

“Siamo di nuovo sul punto di lanciare astronauti americani dal suolo americano. Questo è un momento difficile per gli Usa e per il mondo e voi siete davvero una luce brillante per tutta l’America in questo momento“, ha affermato l’amministratore Jim Bridenstine.

Behnken sarà responsabile dell’avvicinamento e dell’aggancio della capsula con la Stazione Spaziale Internazionale, mentre Hurley sarà il comandante della navetta e sarà responsabile delle operazioni durante lancio, atterraggio e recupero.

Il lancio, dalla piattaforma 39A della base di Cape Canaveral in Florida, è programmato per le 22:33 ora italiana, con arrivo alla ISS previsto alle 17:39 del 28 maggio.

La missione restituirà agli USA la capacità di lanciare equipaggi umani dal suolo americano: dal ritiro dello Shuttle, le navette russe Soyuz sono state l’unico mezzo che ha consentito gli astronauti statunitensi di raggiungere la ISS e tornare a Terra.