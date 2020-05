Spazio: la Cina lancia con successo il vettore Long March 5B con capsula sperimentale

La Cina ha confermato il successo del lancio di un razzo vettore Long March 5B, con a bordo una capsula sperimentale senza equipaggio: lo riporta Xinhua, precisando che la navicella ha raggiunto l’orbita prevista.

Il lancio era un test, sia per il vettore, mai utilizzato in precedenza, sia per la capsula: Xinhua precisa che si tratta di un passo fondamentale in vista delle previste missioni lunari e di costruzione di una stazione spaziale orbitante.