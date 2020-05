Spazio, Elon Musk: “Entro il 2050 costruiremo su Marte una città per un milione di persone, con molti posti di lavoro”

Risalgono ormai al mese di gennaio 2020 i tweet in cui Elon Musk ha rivelato nuovi dettagli sul suo piano per costruire una città di 1 milione di persone su Marte entro il 2050. Sembravano fantascientifici, ma riletti oggi dopo il successo del lancio della Crew Dragon, assumo tutt’altro valore. Musk aveva dichiarato di voler mettere a punto mille astronavi, esattamente come quella spaziale torreggiante e apparentemente completamente riutilizzabile che SpaceX ha sviluppato nel sud del Texas, in 10 anni. In tutto sarebbero cento astronavi all’anno. L’obiettivo sarebbe quello di lanciare una media di tre astronavi al giorno e rendere il viaggio su Marte disponibile a chiunque. “Deve essere tale che chiunque possa andare se lo desidera, con prestiti disponibili per coloro che non hanno soldi“, aveva scritto Musk .

L’astronave, se realizzata come progettato, sarebbe il sistema di lancio più potente mai creato; ogni lancio comporterebbe una spinta sufficiente per inviare oltre 100 tonnellate (circa sette massa di scuolabus a pieno carico) e 100 persone in orbita alla volta. Musk non ha specificato che cosa esattamente i razzi dovrebbero trasportare su Marte, ma verrebbe fornito molto cibo, acqua, materiali da costruzione, strumenti e sistemi avanzati di supporto vitale. Quindi, ha stimato che avrebbe bisogno di un’intera flotta di astronavi per costruire un insediamento permanente .

In totale, mille navi stellari potrebbero ipoteticamente trasportare su Marte circa 100 megatoni di materiale; questo è il volume che Musk ha detto che spera di inviare sul pianeta rosso ogni anno. Con ogni nave che dovrebbe trasportare circa 100 passeggeri, ciò comporterebbe una migrazione totale di più o meno 100.000 persone. Musk ha anche suggerito di progettare di sfruttare le brevi finestre temporali allineate tra le orbite di Terra e Marte, che si verificano ogni 25 mesi. Ciò consentirebbe ai veicoli spaziali di staccarsi dalla rotazione terrestre e di mettersi in viaggio a basso consumo verso Marte. Musk disse che avrebbe approfittato di quell’opportunità “caricando la flotta di Marte nell’orbita terrestre“, quindi inviando tutte le 1.000 navi su una traiettoria legata a Marte su quella finestra di 30 giorni ogni 26 mesi. Con l’epocale missione di SpaceX avvenuta proprio in queste ore, il tema torna dunque più che mai caldo e attuale.

Se la visione si realizzasse, Musk stima che il costo di un singolo lancio sarebbe di soli $ 2 milioni, ovvero centinaia di volte più economico del costo attuale per lanciare un numero simile di persone e quantità di merci nello spazio su qualsiasi progetto o esistente razzo (incluso il sistema Falcon 9 di SpaceX).