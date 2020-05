Spazio, tra pochi giorni un evento unico: Solar Orbiter attraverserà la coda della cometa Atlas

La sonda Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea attraverserà la coda della Cometa Atlas: sebbene l’appuntamento non fosse previsto, gli esperti di missione hanno lavorato per assicurare che i quattro strumenti più importanti vengano accessi durante questo incontro unico.

Solar Orbiter è stato lanciato il 10 febbraio 2020: da allora, e salvo una breve interruzione a causa della pandemia di Coronavirus, scienziati ed ingegneri hanno condotto una serie di test e preparato delle attività di routine. La data di completamento di questa fase era stata fissata al 15 giugno, per consentire alla sonda di essere completamente operativa per il suo primo passaggio vicino al Sole a metà giugno.

Solar Orbiter fornirà le prime vedute delle inesplorate regioni polari del Sole da alte latitudini, fornendo una visione senza precedenti di come funziona la nostra stella madre: questa importante missione indagherà inoltre sulla connessione Sole-Terra, aiutandoci a meglio comprendere e prevedere i periodi burrascosi del meteo nello spazio.

Nel corso della missione, la navicella sfrutterà la gravità di Venere per avere la spinta per uscire fuori dal piano del Sistema Solare, offrendo nuove prospettive della nostra stella madre. Seguirà un’orbita ellittica intorno al Sole, passando entro l’orbita di Mercurio nel punto più vicino. La tecnologia all’avanguardia dello scudo termico garantirà che gli strumenti scientifici della navicella siano protetti, in quanto affrontano fino a 13 volte il riscaldamento dei satelliti in orbita terrestre.

Solar Orbiter utilizzerà una combinazione di dieci strumenti in-situ e di telerilevamento per osservare la turbolenta superficie solare, la sua calda atmosfera esterna e i cambiamenti del vento solare. La missione lavorerà anche con la sonda Parker Solar Probe della NASA, raccogliendo set di dati complementari che permetteranno di estrarre più scienza dalle due missioni di quanto ciascuna delle due potrebbe raggiungere da sola.

Per questa importante missione, essenziale per la comprensione dell’eliosfera e del suo impatto sulla Terra, Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 67%) si è trovata a fronteggiare nuove sfide da un punto di vista scientifico e tecnologico. Per prima: la protezione termica; per conto di Airbus Defense and Space ha infatti progettato e costruito lo scudo termico (HD) che proteggerà la sonda dalle altissime temperature a cui sarà sottoposta (oltre 500°).

Lo scudo termico (Heat Shield) è stato progettato per far fronte alla considerevole illuminazione solare, al freddo dello spazio profondo e alle sorgenti di calore interne, in modo da mantenere la temperatura operativa ottimale di tutta la strumentazione interna, uno dei quali, Metis, prodotto da Thales Alenia Space, congiuntamente con OHB Italia. Metis è un coronografo innovativo, progettato per fornire per la prima volta immagini in simultanea dell’intera corona solare in luce visibile polarizzata e ultravioletto in banda stretta. Metis fornirà una caratterizzazione dei componenti più importanti del plasma della corona e del vento solare che permetteranno di avere degli elementi per rispondere alle domande fondamentali sulle origini dei venti solari, sulle fonti di particelle energetiche solari e sull’eruzione e i primi cambiamenti nell’espulsione della massa coronale.

Solar Orbiter attraverserà la coda di ioni della cometa ATLAS il 31 maggio/1 giugno e la coda polverosa il 6 giugno. Se la coda di ioni è abbastanza densa, il magnetometro di Solar Orbiter potrebbe rilevare la variazione del campo magnetico interplanetario a causa della sua interazione con gli ioni nella coda della cometa, mentre il Solar Wind Analyser potrebbe catturare direttamente alcune delle particelle di coda.

Quando Solar Orbiter attraverserà la coda polverosa, a seconda della densità, è possibile che uno o più piccoli granelli di polvere possano colpire il veicolo spaziale a velocità di decine di km al secondo. Sebbene non vi siano rischi significativi per il veicolo spaziale, i granelli di polvere stessi saranno vaporizzati all’impatto, formando minuscole nuvole di gas o plasma caricati elettricamente, che potrebbero essere rilevati dallo strumento Radio and Plasma Waves.

Volare per caso attraverso la coda di una cometa è un evento raro per una missione spaziale, è qualcosa che gli scienziati sanno che è avvenuto solo sei volte in precedenza, per missioni che non stavano espressamente inseguendo comete. Tutti gli incontri sono stati scoperti nei dati acquisiti dal veicolo spaziale, successivamente all’evento. L’imminente attraversamento di Solar Orbiter è il primo ad essere conosciuto in anticipo.

Il fatto è stato notato da Geraint Jones del gruppo di ricerca spaziale UCL Mullard Space Science Laboratory, nel Regno Unito, che ha una storia ventennale di indagini su questi incontri. Jones ha scoperto il primo attraversamento casuale di cometa nel 2000, mentre investigava su uno strano disturbo nei dati registrati dalla sonda ESA/NASA Ulysses per lo studio del Sole, nel 1996. Questo studio ha rivelato che la sonda è passata attraverso la coda della Cometa Hyakutake, indicata anche come ‘La Grande Cometa del 1996’. Subito dopo l’annuncio, Ulysses incrociò la coda di un’altra cometa, e di una terza ancora nel 2007.

All’inizio di questo mese, realizzando che Solar Orbiter si sarebbe trovato a 44 milioni di chilometri nella corrente della Cometa C/2019 Y4 (ATLAS) di lì a poche settimane, Jones ha immediatamente allertato l’ESA.

Scienza extra

Solar Orbiter è equipaggiato con un pacchetto di 10 strumenti in-situ e di telerilevamento per studiare il Sole e il flusso di particelle cariche che rilascia nello spazio – il vento solare. Casualmente, i quattro strumenti in-situ sono anche perfetti per rilevare la coda della cometa in quanto misurano le condizioni intorno al veicolo spaziale, e potranno dunque inviare dati relativi ai granelli di polvere e alle particelle elettricamente cariche emesse dalla cometa. Queste emissioni creano le due code della cometa: la coda di polvere che la cometa lascia dietro di se nell’orbita e la coda di ioni che punta diretto lontano dal Sole.