Spazio, lancio Crew Dragon ancora in forse anche per sabato per le condizioni meteo

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli sabato 30 maggio c’è il 50% di probabilità di effettuare il lancio che ridarà agli Stati Uniti l’autonomia nel mandare propri astronauti in orbita. Una probabilità che sale di poco, al 60%, la domenica 31. Lo rivela la Nasa, basandosi sui test effettuati dai previsori meteo dell’Aeronautica. A fare il punto sulla situazione una conferenza stampa dei vertici della Nasa. L’amministratore capo dell’agenzia spaziale americana, Jim Bridenstine, ha sottolineato la grande eccitazione di queste ore. “Siamo pronti per questo storico lancio”, ha dichiarato ai giornalisti. Nel corso della conferenza stampa il numero uno della Nasa ha, inoltre, spiegato il problema principale che ha portato al rinvio del lancio fissato per il 27 sera, ora italiana: l’eccessiva elettricità nell’aria, e il rischio che lo stesso lanciatore, il vettore Falcon 9 della compagnia privata SpaceX, generasse dei fulmini.