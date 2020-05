Spazio: lanciato in orbita misterioso velivolo militare USA

L’Air Force statunitense ha lanciato ieri il razzo Atlas V, che trasportava un velivolo spaziale X-37B parte di una missione segreta.

Il razzo è stato lanciato da Cape Canaveral, con 24 ore di ritardo rispetto al programma iniziale a causa del maltempo. L’aeromobile, noto anche come Orbital Test Vehicle, dispiegherà un satellite in orbita.

L’X-37B è un programma segreto nato nel 1999 e poco noto, sul quale il Pentagono ha diffuso pochi dettagli.

“Questa missione X-37B prevederà molti più esperimenti di quelli compiuti in passato“, ha affermato Barbara Barrett, segretario all’Aeronautica statunitense.

Il velivolo, costruito da Boeing, utilizza pannelli solari per aumentare la sua potenza in orbita, misura oltre 9 metri di lunghezza, ha un peso di 4.989 chili.

Il primo di questi velivoli è volato in orbita nell’aprile del 2010, rientrando dopo 8 mesi di missione.