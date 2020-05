Spazio: via libera della Nasa al lancio della navetta Crew Dragon di SpaceX

La Nasa ha dato il via libera finale alla SpaceX di Elon Musk per la missione spaziale prevista la prossima settimana, che per la prima volta dal 2011, dopo la sospensione del programma Shuttle, riporterà astronauti nello spazio dal territorio americano.

Il lancio della navetta Crew Dragon verso la Stazione spaziale internazionale è previsto mercoledì 27 maggio dal Kennedy Space Center in Florida per le 16,33 locali, le 22,33 in Italia. A bordo ci saranno gli americani Doug Hurley e Bob Behnken.

La missione può rappresentare l’inizio di una nuova era, perché per la prima volta partecipa un’azienda privata, quella di Musk, appunto, fondatore della Tesla. Dal 2011, il lancio di missioni spaziali con equipaggio è appannaggio dei russi e della loro navetta Soyuz. All’evento potrebbe partecipare anche il presidente Usa, Donald Trump.