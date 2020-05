Stasera nel cielo splenderà la Superluna dei Fiori: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima Superluna del 2020

Stasera la luna brillerà luminosa nel cielo regalandoci lo spettacolo della Superluna dei Fiori. Coniato dall’astrologo Richard Nolle, Superluna in realtà non è un termine scientifico ma è molto diffuso. Gli astronomi allora hanno tentato di stabilire una regola per definire il fenomeno: si ha una Superluna, quando la luna piena è al perigeo, il punto in cui è più vicina alla Terra. Il plenilunio scatta ufficialmente alle 12:45 (ora italiana), ma la luna apparirà piena per circa 3 giorni intorno a questo preciso momento. Il tempo migliore per osservare la Superluna è intorno al tramonto, quando sorge il satellite.

In particolare, quella che vedremo splendere nel cielo stasera è la Superluna dei Fiori. Secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, questa definizione è ispirata al mese che preannuncia la fine della primavera e lo sbocciare dei fiori, che abbondano in questo periodo dell’anno. A volte, il plenilunio di maggio è conosciuto anche come Luna Piena del Latte, perché il primo maggio nell’Europa medievale segnava il giorno in cui le mucche venivano spostate nei pascoli estivi. Maggio porta con sé anche la fine delle gelate e l’inizio della semina dei campi per gli agricoltori: ecco perché un altro nome del plenilunio di maggio è Luna Piena della Semina del Grano.

Questa sarà la quarta e ultima Superluna del 2020, dopo una spettacolare serie iniziata nel mese di febbraio. La Superluna Rosa di aprile è stata la più grande e luminosa dell’anno. La Superluna dei Fiori sarà meno luminosa e meno grande delle altre della serie, ma la differenza è difficilmente percepibile ad occhio nudo. In media, le Superlune sono più grandi del 7% circa e più luminose del 15% circa rispetto ad una tipica luna piena. Dopo quella di stasera, dovremo aspettare fino all’aprile 2021 per aver la possibilità di osservare un’altra Superluna illuminare il cielo notturno.